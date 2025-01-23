Пентагон: Пересмотр международной помощи не влияет на поставки оружия Украине 23.01.2025, 22:19

Вооруженная поддержка Киева не подпадает под указ президента США.

Указ президента США Дональда Трампа о 90-дневном приостановлении программ международной помощи не касается программ вооруженной поддержки Украины.

Об этом «Голосу Америки» сообщили в пресс-службе Пентагона.

Оборонное ведомство США объяснило, что помощь по безопасности Украине «не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки».

Таким образом, указ Трампа не влияет на контракты на изготовление оружия для Украины по программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI), заключенные при администрации Джо Байдена.

Также, поясняют в «Голосе Америки», указ не касается остаточной и ранее запланированной поставки оружия со складов США по полномочиям президента по сокращению запасов (PDA), объявленной Байденом.

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

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