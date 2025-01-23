Мобильные операторы вводят очередные изменения для белорусов
- 23.01.2025, 22:30
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Подробности.
Мобильные операторы вводят очередные изменения для своих клиентов. К примеру, компания МТС предлагает скидку на абонплату на некоторые тарифные планы. «Зеркало» составило подборку новшеств от мобильных операторов.
Оператор life:) объявил, что с 29 января станет недоступна для новых подключений и продлений услуга «Мелоринг». Она позволяет заменить обычный сигнал соединения при звонке на песню или шутку. «Сервис останется у тех абонентов, у которых подключен, и будет деактивирован автоматически, когда закончится срок его действия, — уточняет компания. — Для всех абонентов услуга „Мелоринг“ будет закрыта 27 февраля 2025 года».
Компания МТС предложила новым абонентам тарифного плана «#Безлимитище» и линейки «#Супер» скидку до 30% на 90 дней — на абонентскую плату и бесплатную двухмесячную «Подписку МТС Премиум+». Также бонусы ждут «новичков» тарифов «Супер Junior» и «Заботливый».
Также МТС с 1 февраля перестанет предоставлять скидку по сервису «TWIN-карта». Как уточняет компания, оплата с этой даты будет идти ежемесячно. Этот сервис позволяет активировать две сим-карты с одним абонентским номером. Благодаря этому можно параллельно использовать несколько устройств и быть активными в сети этого мобильного оператора.
Оператор A1 анонсировал, что с 1 февраля закроет электронные почтовые ящики в домене telecom.by. «Прекращается обслуживание и использование почтовых ящиков вида ***@telecom.by с полным удалением их содержимого. До указанной даты всем действующим пользователям необходимо заранее сохранить и/или переслать все важные письма на другой почтовый ящик», — уточняет компания.
Также компания A1 объявила, что с 21 января клиентам-физлицам, которые пользуются услугами фиксированной связи (речь в том числе об интернете и ТВ), будут доступны дополнительные опции по услуге «Платный выезд специалиста».