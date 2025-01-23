Ермак: Украина предлагает зафиксировать цену на нефть в $30 за баррель 23.01.2025, 22:40

Андрей Ермак

Последствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.

Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Последствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти — это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену в 30 долларов», - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть.

«Потому что последствием этого будет обвал российских возможностей финансировать войну», - добавил руководитель ОП.

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