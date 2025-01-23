Ермак: Украина предлагает зафиксировать цену на нефть в $30 за баррель
- 23.01.2025, 22:40
Последствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.
Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Последствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти — это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену в 30 долларов», - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Украина полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть.
«Потому что последствием этого будет обвал российских возможностей финансировать войну», - добавил руководитель ОП.