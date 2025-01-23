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Соболенко установила рекорд XXI века на Australian Open

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  • 23.01.2025, 22:55
Соболенко установила рекорд XXI века на Australian Open
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

По количеству финалов на «харде».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко установила рекорд XXI века по количеству финалов на «харде» на турнирах «Большого шлема» подряд. Финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису станет для Соболенко уже пятым кряду.

До Арины подобного удавалось достичь лишь четырем теннисисткам. Ими были американка Мартина Навратилова, немка Штеффи Граф, американка Моника Селеш и швейцарка Мартина Хингис.

Напомним, в полуфинале турнира Соболенко встречалась с испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Встреча завершилась победой Соболенко в двух сетах - 6:4, 6:2.

В финале Соболенко сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая победила польку Игу Свентек.

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