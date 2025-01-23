Объявлены номинанты на «Оскар» 23.01.2025, 23:06

Основные претенденты — «Эмилия Перес», «Злая» и «Бруталист».

В Лос-Анджелесе объявили претендентов на 97-ю премию Американской киноакадемии «Оскар».

В категории «Лучший фильм» номинированы: «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция» и «Злая».

На «Оскар» за режиссуру претендуют: Шон Бэйкер («Анора»), Брэйди Корбе («Бруталист»), Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Cубстанция»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены: Деми Мур («Субстанция»), Синтия Эриво («Злая»), Майки Мэдисон («Анора»), Карла Гаскон («Эмилия Перес») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

На «Оскар» за лучшую мужскую роль претендуют: Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») и Себастиан Стэн («Ученик»).

На награду за лучшую женскую роль второго плана выдвинуты: Ариана Гранде («Злая»), Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»), Фелисити Джонс («Бруталист»), Джейми Ли Кертис («Шоугерл»), Изабелла Росселлини («Конклав») и Зои Салдана («Эмилия Перес»).

На награду за лучшую мужскую роль второго плана номинирован российский актер Юра Борисов («Анора»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

В числе претендентов на «Оскар» Flow латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, представленный в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший анимационный фильм». В категории «Лучший документальный фильм» номинацию получил фильм американца Брендана Белломо и украинца Славы Леонтьева «Фарфоровая война».

По числу номинаций лидирует «Эмилия Перес», претендующая на 13 наград, у «Злая» и «Бруталист» упомянуты в 10 категориях. У «Аноры» шесть номинаций.

Номинантов на «Оскар» должны были объявить 17 января, однако из-за пожаров в Калифорнии голосование членов Киноакадемии было продлено. Церемонию вручения кинопремии планируется провести 2 марта.

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