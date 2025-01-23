Фридрих Мерц: Украина должна победить 23.01.2025, 23:20

Фридрих Мерц

Кандидат в канцлеры ФРГ, глава ХДС выступил с программной речью.

Кандидат в канцлеры ФРГ, глава ХДС Фридрих Мерц выступил с программной речью. В ней он назвал победу Украины в войне, начатой против нее РФ, одним из своих приоритетов. Главное из речи Мерца – в материале DW.

Как изменится внешняя политика Германии, если канцлером станет Фридрих Мерц (Friedrich Merz)? Ровно за месяц до досрочных выборов в бундестаг глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) выступил в Берлине в четверг, 23 января, с программной речью. Какие акценты расставил кандидат в канцлеры от лидирующего в опросах консервативного блока ХДС/ХСС?

Россия и Китай - «ось автократий»

Уже с первых минут своего получасового выступления Мерц много говорил о войне России против Украины. Приближающаяся третья годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину стала одним из поводов для выбора даты его выступления, объяснил глава ХДС на мероприятии Фонда Кёрбера. Он отметил, что восхищается «волей к свободе украинского народа». По его словам, сложившейся после падения железного занавеса европейской архитектуры безопасности больше не существует, а от «географически самой большой страны в мире исходит прямая угроза».

Мерц считает, что Россия, несмотря на потери, не собирается менять свой подход в войне против Украины, а притязания президента Владимира Путина не ограничиваются только Украиной, они направлены «на всю территорию бывшего Советского Союза». Мерц сослался на экспертов, согласно оценкам которых, уже через несколько лет «Россия будет в состоянии бросить вызов обычными (неядерными) вооружениями и НАТО».

Для Мерца война РФ против Украины — больше, чем «смена эпох» (Zeitenwende) — уже ставшая крылатой не только в Германии фраза его политического конкурента, кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), нынешнего канцлера Олафа Шольца. Глава ХДС процитировал и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упомянув о «сломе эпох» (Epochenbruch). Мерц видит войну против Украины в контексте того, что он назвал «зарождающейся эрой нового системного конфликта между либеральными демократиями и антилиберальными автократиями». Во главе этой тенденции он видит Россию и Китай. Мерц считает, что эти страны, а также Иран, Северная Корея и другие, сформировали «ось автократий», которая открыто ищет соперничества с либеральными демократиями.

В качестве ответа, в случае победы на выборах, лидер консерваторов собирается, среди прочего, восстановить ослабленную, как он считает, дееспособность Германии во внешней политике, а также вернуть доверие партнеров, прежде всего, соседних стран — Польши и Франции. «На Германию снова можно положиться», - уверяет политик. Среди институциональных шагов он упомянул планы создания в ФРГ Национального совета безопасности, заданием которого он видит разработку новой Стратегии национальной безопасности. Одним из приоритетов, наряду с усилением обороноспособности Германии и Евросоюза, Мерц назвал «окончание российской войны против Украины».

Что Мерц сказал о войне России против Украины

«Мы все хотим мира», - сказал Мерц. Споры в Германии, по его мнению, идут вокруг вопросов, какого мира, и что для этого нужно делать. Это прозвучало как намек на те политические силы, которые под лозунгами «за мир» и «ставку на дипломатию» предлагают не давать Украине оружие.

«Для Украины, я считаю, главный ответ — она должна выиграть эту войну», - отметил глава ХДС. Мерц пояснил, как он видит такую победу, упомянув восстановление территориальной целостности, демократически избранное легитимное правительство, осуществляющее государственный суверенитет, а также полную свободу выбора политических и военных союзов. О членстве Украины в НАТО глава ХДС умолчал.

Не прозвучала и фраза о том, что «Россия должна проиграть», которую Мерц озвучивал ранее, в том числе в своей речи в начале декабря 2024 года. Эту фразу также отказывается произносить канцлер Шольц, за что его критикуют некоторые СМИ и политики. Глава ХДС на этот раз использовал такую формулировку: «Россия не должна больше видеть шансов успешно продолжать эту войну военным путем». По его мнению, для этого необходимо, чтобы Украина была «достаточно сильной», чтобы «эффективно защищаться от российской агрессии». Отметив, что «Германия не должна стать стороной войны», Мерц сказал, что Украину нужно поддерживать «всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными и военными средствами».

О том, передаст ли он в случает избрания канцлером Украине крылатые ракеты TAURUS, Мерц не упомянул. Ранее он выступал за передачу таких ракет, но в последнее время все чаще в контексте согласования с партнерами, в первую очередь — с США. Уже во время ответов на вопросы Мерц сам вспомнил о ракетах TAURUS. Глава ХДС считает, что если бы у европейских стран был один тип крылатых ракет, а не несколько, это облегчило бы принятие европейского решения о поставках их Украине. Франция и Великобритания передают свои ракеты Киеву, Германия — нет.

Мерц предлагает идти навстречу Трампу

Завершил свою речь о внешней политике Мерц пассажем об отношениях с США после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа. Политик, который ранее возглавлял неправительственную германо-американскую организацию Atlantikbrücke («Атлантический мост»), отметил, что связи между Германией и США были тесными при разных администрациях. Он посоветовал европейцам не смотреть на Трампа, который критикует Европу за недостаточные, по его мнению, затраты на оборону, «как кролик на удава», а «выполнять домашнее задание» - в том числе увеличивать оборонный потенциал.

«Мы не можем полагаться на то, что другие решат наши проблемы», - считает глава ХДС. Он полагает, что Германия должна «прагматично развивать» партнерство с США - «без романтики и с четким взглядом на наши собственные интересы», а также — без «взаимных нравоучений».

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