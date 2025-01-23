В Беларуси разработали аэрозоль для «умственной активности» 5 23.01.2025, 23:31

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Продавать его планируют на АЗС, в магазинах и аптеках.

Выпуск дыхательной смеси «Дыши легко» планируется наладить на заводе «Крион». Препарат предлагается использовать в профилактических целях для «активизации умственной активности и снижения утомляемости», сообщает издание «Нефтехимия».

Дыхательную смесь в индивидуальной аэрозольной упаковке обещают выпустить в ближайшее время. Точные сроки не называются.

«Эта смесь, обогащенная кислородом, предназначена для широкого круга потребителей. Использовать ее рекомендуется в профилактических целях для активизации умственной активности и снижения утомляемости. Приобрести новинку можно будет на АЗС, а позже и в торговых и аптечных сетях», — пишет «Нефтехимия».

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