Зеленский: Снижение цен на нефть является важным ключом к миру
- 23.01.2025, 23:54
Президент Украины считает, что главное не сбавлять обороты и давить на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение цен на российские энергоресурсы и нефть является одним из важнейших ключей к миру.
Во время вечернего обращения он подчеркнул, что мир благодаря силе возможен.
«Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего по США и наших европейских партнеров. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены», — сказал Зеленский.
Зеленский считает, что главное не сбавлять обороты и давить на Россию. Он напомнил, что РФ старается затянуть оккупацию и агрессию против Украины.
«Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию», — отметил президент.
Также Зеленский добавил, что энергоресурсы и конкретно нефть могут привести к миру и реальной безопасности. Он призвал Европу работать в этом вопросе с США и другими партнерами.
«И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы», — добавил Зеленский.