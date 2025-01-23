Зеленский: Снижение цен на нефть является важным ключом к миру 23.01.2025, 23:54

Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что главное не сбавлять обороты и давить на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение цен на российские энергоресурсы и нефть является одним из важнейших ключей к миру.

Во время вечернего обращения он подчеркнул, что мир благодаря силе возможен.

«Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего по США и наших европейских партнеров. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены», — сказал Зеленский.

Зеленский считает, что главное не сбавлять обороты и давить на Россию. Он напомнил, что РФ старается затянуть оккупацию и агрессию против Украины.

«Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию», — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что энергоресурсы и конкретно нефть могут привести к миру и реальной безопасности. Он призвал Европу работать в этом вопросе с США и другими партнерами.

«И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы», — добавил Зеленский.

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