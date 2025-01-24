Украина готова занять роль России в поставках продукции в Сирию 24.01.2025, 1:59

Киев приветствует расторжение Сирией договоров с РФ.

Украина приветствует решение сирийских властей о запрете импорта товаров российского происхождения и расторжении инвестиционного соглашения с российской стороной, которое предусматривало использование морского порта города Тартус российскими структурами. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Этот шаг демонстрирует патриотизм и решимость новой сирийской власти в стремлении восстановить национальный суверенитет над стратегически важными объектами транспортной инфраструктуры. Это возвращение собственности, принадлежащей сирийскому народу» – заявил спикер.

По словам Тихого, РФ постепенно упускает возможность влиять на будущее сирийского народа, который за последние десять лет сильно пострадал от российской агрессивной политики.

Украина подтверждает готовность и дальше протягивать руку помощи сирийскому народу, оказывать гуманитарную поддержку, в которой эти люди сейчас очень сильно нуждаются.

«Мы уже осуществили первые поставки гуманитарной помощи в Сирию и планируем продолжать такие мероприятия. Считаем, что у Украины есть все возможности для оперативного и эффективного замещения российской продукции, которая раньше поступала прежде всего режиму Башара Асада, а не рядовым сирийцам», – подчеркнул представитель МИД.

Кроме того, Георгий Тихий сообщил о встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с его сирийским коллегой в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В центре обсуждения — программа «Продовольствие из Украины», направленная на поддержку сирийского народа.

«Министр иностранных дел прилагает особые усилия для масштабирования этой инициативы. За последнее время было проведено десятки разговоров с иностранными коллегами, чтобы привлечь больше ресурсов для поддержки сирийцев. Мы будем работать совместно с партнерами, чтобы обеспечить максимальную эффективность этой помощи», - подытожил представитель.

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