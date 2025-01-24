Генсек НАТО: Европа оплатит оружие для Украины 24.01.2025, 5:44

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Марк Рютте призвал США продолжить поставки оружия Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе призвал США продолжать поставлять Украине оружие для борьбы с российским вторжением и выразил уверенность, что Европа готова заплатить по счету. Его цитирует официальный сайт НАТО.

«Нам нужно, чтобы США оставались вовлеченными и делали все возможное, чтобы Украина заняла сильную позицию к началу мирных переговоров. Но я могу сказать европейцам: если новая администрация [президента США Дональда] Трампа готова продолжать снабжать Украину с ее оборонной промышленной базы, счет будет оплачен европейцами. Я абсолютно убежден в этом. Мы должны быть готовы сделать это, потому что в данный момент они платят больше, чем европейцы. И здесь Трамп прав. Это всемирный конфликт, да, но все же Украина ближе к Европе, чем к США», – сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Европе необходимо увеличить расходы на оборону, так как угроза ее безопасности растет. Он отметил, что не все страны ЕС достигли уровня этих расходов в 2% от ВВП, при том, что и этого далеко не достаточно. «Сейчас мы в безопасности, но НАТО коллективно не сможет защитить себя через четыре или пять лет, если мы будем придерживаться 2%», – заявил Рютте.

На просьбу пояснить свои комментарии Рютте заявил агентству Reuters, что если США продолжат поставлять оружие Украине, тогда будет справедливо, что Европа, с точки зрения финансового бремени этих поставок, «понесет наибольшую ношу». Он не назвал точную сумму, которую заплатит Европа, и не сказал, есть ли у него согласие с европейскими лидерами по этому вопросу.

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