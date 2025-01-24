Перемирие в Секторе Газа: ЦАХАЛ атаковал подозреваемых 24.01.2025, 8:07

Мероприятия были проведены в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

За прошедшие сутки израильские войска действовали в ответ на угрозы в Секторе Газа. Мероприятия были проведены в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Так, в нескольких районах региона военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили подозреваемых, которые приближались к ним. Солдаты предупредительно выстрелили в сторону подозреваемых и они отступили.

В южной части Газы были обнаружены несколько вооруженных лиц, которые подозрительно двигались возле войск ЦАХАЛа. Военные также открыли по ним огонь.

Кроме того, израильские солдаты обнаружили вооруженное лицо, которое действовало в здании в Рафахе, создавая угрозу войскам, расположенным в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. Войска открыли огонь в сторону подозреваемого, чтобы устранить угрозу.

«ЦАХАЛ полностью привержена выполнению условий соглашения о возвращении заложников. Армия обороны Израиля готова к любому сценарию развития событий и продолжит принимать все необходимые меры для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам», - говорится в сообщении.

Военные призвали жителей Газы придерживаться инструкций ЦАХАЛа и избегать приближения к войскам, которые дислоцируются в этом районе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com