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Путин срочно приехал в Кремль ночью

  • 24.01.2025, 8:23
  • 5,552
Путин срочно приехал в Кремль ночью

Российские СМИ подняли панику.

В российской Москве прохожие на улицах неожиданно увидели направлявшийся в Кремль правительственный кортеж. Никакой официальной информации по этому поводу нет, однако несколько очевидцев утверждают, что в кортеже есть лимузин российского диктатора Владимира Путина, пишет «Обозреватель».

Российские СМИ сообщают, что диктатор «срочно приехал в Кремль из Подмосковья». Его кортеж на въезде в российскую столицу увидели в 23:29 (по минскому времени).

Интересно, что это происходит на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о желании немедленно встретиться с Путиным.

В частности, Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним.

«Я не знаю, заставят ли санкции сесть Россию за стол переговоров с Украиной, но какое-то соглашение необходимо», – цитируют американские масс-медиа последнее по времени заявление Трампа.

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