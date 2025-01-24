США готовят для ВСУ ракету-бомбу с революционной системой для потопления кораблей РФ 24.01.2025, 8:33

Информация о новой разработке держится в секрете.

США в рамках оказания военной помощи Украине работают над созданием ракеты-бомбы, которую намерены оснастить революционной головкой самонаведения Quicksink, позволяющей топить вражеские корабли и иные морские цели, пишет Defense Express.

Что известно о разработке

Информация о новой разработке держится в секрете, поэтому на сегодняшний день подробностей мало. Известны лишь ожидаемые базовые параметры, например дальность поражения, которая должна составить 463 км.

Согласно информации из открытых источников, новое оружие должно быть готово к 2026 году, а объемы производства составят 1000 единиц в год.

В программе по созданию ракеты, помимо США, также участвуют Украина, Нидерланды и Дания.

The War Zone уточняет, что на данный момент разработка находится на этапе, когда решается, какая система наведения для боеприпаса будет выбрана.

Не исключено, что это может быть система, не зависящая от GPS-навигации. В этом контексте упоминается система Quicksink, сочетающая в себе радиолокационную и инфракрасную технологии.

«Будущие этапы ERAM будут включать различные головки самонаведения, полезные нагрузки и возможности для повышения производительности в районах, где отсутствует GPS, и/или для производства вариантов ERAM для достижения разрушительных эффектов при запуске», - сказано в материале.

Боеприпас повышенной дальности (ERAM), разрабатываемый в первую очередь для Украины, в остальном формируется как высокомодульная конструкция, варианты которой могут быть оптимизированы для использования против других типов целей.

Особенности системы Quicksink

Сама система самонаведения Quicksink была разработана с высокой степенью модульности, использующей архитектуру plug-and-play, чтобы обеспечить относительно быструю интеграцию новых и улучшенных функций в будущем, а также помочь снизить расходы, отмечает издание.

Бомба Quicksink создана при помощи комплекта оборудования JDAM, позволяющего превратить свободное падение снаряда в корректируемые боеприпасы при помощи крыльев и системы наведения.

На носу снаряда располагается лазерный целеуказатель, позволяющийся нацелиться на стоящий или движущийся корабль. Ранее американские военные в рамках учений потопили в Мексиканском заливе списанное грузовое судно точным попаданием бомбы Quicksink, выпущенной бомбардировщиком B-1.

ВВС США заявляли, что первоначальные образцы системы самонаведения стоили около 200 тысяч долларов за штуку, но они надеялись снизить эту стоимость как минимум до 50 тысяч долларов.

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