«Тайные пассажиры» минского аэропорта пожаловались на «некорректных и навязчивых» таксистов 24.01.2025, 8:40

Фото с сайта blisch.by

Стали известны промежуточные итоги программы мониторинга.

Национальный аэропорт Минск подвел промежуточные итоги программы мониторинга качества услуг «Тайный пассажир», начатую в марте 2024 года. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие «болевые точки» столичной воздушной гавани помогли выявить участники программы.

Участникам программы «Тайный пассажир» предлагали заполнять чек-лист после каждого вылета или прилета через Национальный аэропорт Минск (любой авиакомпанией). По итогам этих чек-листов в компании составляют ежеквартальные отчеты с подробными результатами и практическими рекомендациями.

Как сообщили 23 января в пресс-службе Национального аэропорта, в оценка качество услуг аэропорта, по мнению «тайных пассажиров», остается «на достаточно высоком уровне». Однако, без замечаний и предложений не обошлось.

В частности, «тайные пассажиры» пожаловались на «некорректное и навязчивое» поведение водителей такси в здании аэровокзала. Информацию об этом руководство аэропорта направило в столичный отдел внутренних дел на воздушном транспорте. А с обслуживающим персоналом аэропорта пришлось провести «дополнительную работу по улучшению культуры обслуживания пассажиров», признались в компании.

Еще одно письмо администрация аэропорта направило в «Минсктранс» — для корректировки работы общественного транспорта, связывающего столицу с аэропортом.

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Ряд замечаний «тайных пассажиров» касались работы сервиса «Оплати» в аэропорту, а для держателей статусных карт Visa, Mastercard и «Белкарт» по итогам анализа предложений и вовсе организовали отдельные стойки регистрации.

Кроме того, «тайные пассажиры» внесли ряд предложений по ориентированию в аэровокзале. Их пообещали учесть при разработке новой системы навигации, которую планируют реализовать в 2025 году. На первое полугодие этого года в аэропорту также запланирована замена стеклопакетов на фасадных витражах здания аэровокзала и завершение строительства временной плоскостной автостоянки, которая должна помочь решить проблему нехватки парковочных мест.

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