Самый дешевый седан Lexus с мотором Toyota Camry сделали круче 24.01.2025, 8:48

1,918

Фото и цена.

Lexus IS – самый маленький и дешевый седан производителя. Автомобиль японской компании претерпел обновление и сохранил линейку моторов Toyota Camry, но стал круче для 2025 года.

Премиальный производитель рассекретил соперника BMW 3 series и Mercedes C-class после обновления. В линейке появился вариант F Sport Black IV. Детали стали известны Carscoops.

После обновления седан Lexus IS F Sport Black IV получил особое стилистическое оформление. В пакет визуальных доработок входят затемненный хром, черные декоративные элементы, набор кованых дисков BBS и новая отделка в салоне.

Покупателям предложат несколько моторов на выбор. Базовый – 2,0-литровый турбированный двигатель для Lexus IS 300. С таким вариантом цена начинается с 30 700 долларов. Также для седана можно выбрать 2,5-литровый мотор в составе гибридной системы. Такие же двигатели устанавливают в Toyota Camry.

На вершине линейки – Lexus IS 500 с V8 объемом 5 л мощностью 475 л.с.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com