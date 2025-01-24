Украина атаковала Россию рекордным с начала года числом беспилотников 3 24.01.2025, 8:55

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Под удары попали 13 регионов, аэропорты закрылись.

В ночь на 24 января Украина атаковала Россию рекордным с начала года числом беспилотников: над 13 регионами в общей сложности был перехвачен и уничтожен 121 дрон, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 37 беспилотников сбили над Брянской областью, 20 — над Рязанской, по 17 над Курской и Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Московской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой, один — над Москвой и еще один над оккупированным Крымом.

Утром о двух сбитых дронах заявил также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В первом часу ночи атаке подверглась Рязань. Под удар попала Ново-Рязанская ТЭЦ, на которой начался пожар, а также завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании, сообщает Astra. Последнее предприятие входит в состав «Роснефти».

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил налет беспилотников, однако, говоря о последствиях, упомянул только пожар в одном частном доме. По его данным, никто не пострадал.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — отметил Собянин.

Во время атаки в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили ограничения на вылет и посадку самолетов.

Около трех часов ночи по московскому времени украинские беспилотники попытались атаковать Саратов и Энгельс.

По данным Shot, в Энгельсе раздалось четыре взрыва, в том числе в районе местной нефтебазы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки заявил, что все дроны были ликвидированы. «Пострадавших и повреждений предварительно нет», — отметил он.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, при падении обломков одного из дронов в многоквартирном доме было повреждено остекление нескольких квартир, никто не пострадал.

Также обломки сбитого беспилотника повредили четыре домовладения в Курске, сообщил мэр города Игорь Куцак. Он опубликовал фото одного из домов, на котором видно пробитую в стене дыру. Также обломки повредили электропровод, из-за чего несколько улиц Курска остались без света.

Около пяти утра аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. В районе семи утра такие ограничения объявили в аэропорту Уфы.

До этого крупнейшей атакой украинских дронов на Россию в этом году был налет в ночь на 11 января.

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