Трамп: Зеленский – не ангел, но он борется с гораздо большим субъектом 7 24.01.2025, 9:03

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Президент США считает, что до войны могло не дойти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не ангел» и «не должен был допустить этой войны».

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Он (Зеленский – ред.) не должен был допустить этой войны (которую начала Россия полномасштабным вторжением в Украину - ред.)».

«Зеленский – не ангел».

«Он борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным.

Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку», – заявил Трамп.

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