Трамп: Зеленский – не ангел, но он борется с гораздо большим субъектом

Трамп: Зеленский – не ангел, но он борется с гораздо большим субъектом7
- 24.01.2025, 9:03
- 4,576
Президент США считает, что до войны могло не дойти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не ангел» и «не должен был допустить этой войны».
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Он (Зеленский – ред.) не должен был допустить этой войны (которую начала Россия полномасштабным вторжением в Украину - ред.)».
«Зеленский – не ангел».
«Он борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным.
Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку», – заявил Трамп.