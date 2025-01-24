«Педагог-психолог была на работе в состоянии алкогольного опьянения»5
- 24.01.2025, 9:13
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В Минском районе воспитанница детской деревни покончила с собой.
Осенью 2023-го одна из воспитанниц детской деревни в Минском районе покончила жизнь самоубийством. В день трагедии педагог-психолог находилась на работе «в состоянии алкогольного опьянения». Эта информация следует из письма за подписью заместителя генпрокурора Максима Воронина вице-премьеру Игорю Петришенко, сообщает «Зеркало».
Трагедия произошла в ноябре 2023-го, девочке на тот момент было 12−13 лет. Судя по тексту письма, жизнь у нее складывалась непросто. Долгое время она жила с мамой, которая пила и вела аморальный образ жизни. Из семьи дочь забрали и поместили в Минский районный социально-педагогический центр. Оказалось, что там она повреждала себя.
— Педагогом-психологом мероприятия по оказанию психологической помощи не выполнялись, диагностические исследования и коррекционная работа велись нерегулярно и формально, причины нанесения самоповреждений не выяснялись, — отметил Максим Воронин и добавил, что кризисный психолог работу с подростком не вел.
В июле 2023-го девушку поместили в детскую деревню «Истоки», которая находится в Минском районе, и зачислили в Боровлянскую СШ № 3. Однако, как пишет замгенпрокурора, ситуация у подростка не улучшилась.
— Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи не обеспечено, меры по организации досуга не принимались, — сообщил Максим Воронин.
В ноябре 2023-го девушка покончила жизнь самоубийством — она повесилась.
— В день гибели несовершеннолетней педагог-психолог находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, — написал замгенпрокурора. — Она пояснила, что употребляла спиртное в связи с освобождением друга из тюрьмы.
Напомним, летом 2024-го Генпрокуратура отмечала, что количество детских суицидов растет. В первом полугодии руки на себя наложили 18 детей. Это на 50% больше, чем за такой же период 2023-го. Тогда трагедия произошла с 12 несовершеннолетними. Также в ведомстве отмечали, что парни и девушки стали раньше совершать самоубийства. Например, двоим самым младшим было всего по 10 лет.