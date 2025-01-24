Forbes: КНДР бросила в бой против Украины странные системы на грузовиках

Forbes: КНДР бросила в бой против Украины странные системы на грузовиках2
- 24.01.2025, 9:26
- 4,128
Их полезность ограничена.
Северная Корея отправила в Россию ракетные установки, замаскированные под гражданские грузовики, для их использования в войне против Украины.
Об этом пишет журналист Forbes Дэвид Акс. Он отметил, что армия КНДР продемонстрировала различные гражданские грузовики и самосвалы со спрятанными в них реактивными системами залпового огня в рамках военного парада, который состоялся в 2023 году в Пхеньяне.
На этой неделе или ранее, грузовик, оборудованный пусковой установкой, появился в Курской области на западе России. Пусковая установка оснащена 12 готовыми к запуску 122-миллиметровыми ракетами. Каждая из них имеет дальность полета 19 миль (30,5 км), является пятой основной единицей техники, которую Северная Корея разместила в России.
Пусковая установка на грузовике является странной системой с потенциально ограниченной полезностью. Сокрытие пусковых установок в гражданских грузовиках может помочь этим средствам занять позицию перед внезапной атакой на неподготовленного противника. Но это не поможет им избежать украинской артиллерии и беспилотников на поле боя.
«Украинцы редко когда колеблются, взрывать ли гражданские автомобили, которые они находят вблизи линии фронта. Теперь, когда они знают, что северокорейцы прячут ракеты в грузовиках, они не будут колебаться еще меньше», – акцентировал Дэвид Акс.
Пусковые установки, спрятанные в грузовиках, возможно, не будут иметь большого значения в битве за Курскую область. Поскольку она базируется на неприкрытой северокорейской пусковой установке БМ-21, «система имеет более низкую точность, чем обычная артиллерия, и не может быть использована в ситуациях, которые требуют точной точности», заявили в армии США.
Она полагается на большое количество снарядов, рассеиваемых над определенной территорией для обеспечения определенной частоты поражения конкретных целей.