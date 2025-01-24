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Путину срочно пришлось принимать звонок из Гвинеи-Бисау

  • Андрей Окунь
  • 24.01.2025, 9:57
  • 2,238
Путину срочно пришлось принимать звонок из Гвинеи-Бисау

Получается довольно любопытный расклад.

Путин театрально прервал свое участие в заседании набсовета АСИ, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Публика, разумеется, сразу напряглась.

Оттуда звонят, иначе и быть не может. Тем более пресс-секретарь Песков заранее анонсировал какой-то важный звонок. Пусть он и сказал, что это не тот звонок, но разве кого-то подобные оговорки волнуют? Не будет же великий геостратег и политик подстраивать свое расписание под кого-то незначительного. Если и бежать из кабинета сломя голову, то только ради общения с гегемоном.

Великий геополитик, стратег и нацлидер отошел. Вскоре вернулся. Оказывается, звонил президент Гвинеи-Бисау. Это такое африканское государство, входящее в пятерку самых бедных в мире. Ради него Путин и поменял свои планы.

Выводов напрашивается несколько. Путину банально стало слишком скучно на заседании какого-то непонятного и, по всей видимости, бесполезного «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», поэтому президент-то и побежал проветриться.

Или разговор с президентом Гвинеи-Бисау по какой-то причине был действительно важным. У этой африканской страны есть характерная особенность: она считается чуть ли не центром международного оборота наркотиков. Страной фактически управляют наркокартели, поставив себе на службу армию и местную авиацию.

Гвинея-Бисау обладает какой-то минерально-сырьевой базой, потенциалом в рыболовной отрасли, но это все про будущие далекие годы. В данный конкретный момент эта страна может быть интересна только из-за ее огромной роли в мировом наркотрафике. Вот и получается довольно любопытный расклад, почему Путину срочно пришлось принимать звонок из Гвинеи-Бисау. Наркокартели предлагают дружбу после яростного выпада Трампа в их сторону?

Андрей Окунь, «Телеграм»

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