Путину срочно пришлось принимать звонок из Гвинеи-Бисау Андрей Окунь

24.01.2025, 9:57

2,238

Получается довольно любопытный расклад.

Путин театрально прервал свое участие в заседании набсовета АСИ, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Публика, разумеется, сразу напряглась.

Оттуда звонят, иначе и быть не может. Тем более пресс-секретарь Песков заранее анонсировал какой-то важный звонок. Пусть он и сказал, что это не тот звонок, но разве кого-то подобные оговорки волнуют? Не будет же великий геостратег и политик подстраивать свое расписание под кого-то незначительного. Если и бежать из кабинета сломя голову, то только ради общения с гегемоном.

Великий геополитик, стратег и нацлидер отошел. Вскоре вернулся. Оказывается, звонил президент Гвинеи-Бисау. Это такое африканское государство, входящее в пятерку самых бедных в мире. Ради него Путин и поменял свои планы.

Выводов напрашивается несколько. Путину банально стало слишком скучно на заседании какого-то непонятного и, по всей видимости, бесполезного «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», поэтому президент-то и побежал проветриться.

Или разговор с президентом Гвинеи-Бисау по какой-то причине был действительно важным. У этой африканской страны есть характерная особенность: она считается чуть ли не центром международного оборота наркотиков. Страной фактически управляют наркокартели, поставив себе на службу армию и местную авиацию.

Гвинея-Бисау обладает какой-то минерально-сырьевой базой, потенциалом в рыболовной отрасли, но это все про будущие далекие годы. В данный конкретный момент эта страна может быть интересна только из-за ее огромной роли в мировом наркотрафике. Вот и получается довольно любопытный расклад, почему Путину срочно пришлось принимать звонок из Гвинеи-Бисау. Наркокартели предлагают дружбу после яростного выпада Трампа в их сторону?

Андрей Окунь, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com