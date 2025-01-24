Скандальное поражение Лукашенко 1 Макар Мыш, Виталий Бабин, «Белсат»

24.01.2025, 10:15

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Диктатора разозлило унижение из-за отмененного визита в Пекин.

Лукашенко так и не улетел в Китай, хотя еще месяц назад обещал это сделать «в ближайшее время». И похоже, что уже не успеет. Словом, и среди азиатских авторитарных режимов ему все меньше рады.

Как Лукашенко в Китай собирался

Впервые о предстоящем визите в Китай Александр Лукашенко заявил 23 декабря на совещании по вопросам машиностроения. По его словам, визит должен был состояться «в ближайшее время», его цель – «диверсификация наших рынков».

После Нового года, 3 января, диктатор вспоминал скорый визит дважды – сначала на встрече с доверенными лицами, а затем – с председателями облисполкомов и Мингорисполкома. По его словам, посетить КНР планировалось после Рождества и вручения премий «За духовное возрождение» 8 января.

«Потом есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Надо встретиться с руководством Китая, чтобы определить нашу дальнейшую политику на перспективу. Это один из наших стратегических партнеров», – сказал он своим доверенным лицам, упомянув даже свои планы «посмотреть еще музей китайский».

На встрече с «губернаторами», Лукашенко уточнил, что визит в Китай состоится еще до «выборов». Так он кроме прочего объяснял свой будущий загруженный график.

«И международные визиты, в Китай визит. Такие визиты, от которых нельзя отказаться. Ведь это будущее нашего государства. Что такое встреча с Си Цзиньпином и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сотрудничество с Китаем – это большое дело», – подчеркнул диктатор.

С учетом того, что за две недели Лукашенко трижды говорил о Китае, визит не был его фантазией. Он планировался где-то после 8 января. И даже был разработан график, предусматривающий в том числе посещение музея. Но по состоянию на 23 января никакой визит не состоялся. Больше его тема не поднималась.

При этом график у диктатора не такой уж и загруженный, как он обещал. 10 января он запустил артезианскую воду в Минске, после чего исчез на несколько дней. В следующий раз он публично появился 14 января и снова исчез после 17-го, проведя три совещания и посетив Минский городской технопарк. Снова в свет он появился только 21 января на МАЗе, после чего снова день отдыхал. Если он сейчас и успеет посетить Китай, то это будет выглядеть больше как экстренный вызов, чем запланированный визит.

Болезнь или сигнал из Москвы?

Политолог Григорий Нижников из Финского института международных отношений в комментарии «Белсату» отметил, что для Лукашенко визит в Китай «был самым важным». Эксперт подчеркнул, что он пытался выйти из геополитической изоляции. Для него было важно показать, что он является самостоятельным геополитическим актором, который не совсем полностью зависим от Москвы. Визит в Китай в этом должен был быть «вишенкой на торте».

«То, что это не получилось, это для него скандальное поражение. Он как раз рассчитывал и, видимо, была эта договоренность, что в Китае ему дадут этот символический капитал перед «выборами», чтобы показать, что он хоть немного, но является самостоятельным актором», – сказал политолог.

По его мнению, Китай бы «никогда не дал того, что Лукашенко желает, но для него было важно прилететь на самолете, пожать руку и улететь». Этого не произошло.

Вскоре после анонсов визита глава Агентства евроатлантического сотрудничества Валерий Ковалевский высказывал в комментарии «Белсату» мнение, что Китай мог бы быть для Лукашенко дополнительной точкой опоры в сложных отношениях с Владимиром Путиным.

«Этот выбор для визита Лукашенко сделан стратегически, он показывает, что, мол, посмотрите с кем я. Китай – та страна, которая помогает нам преодолевать этот сложный этап в истории Беларуси», – говорил собеседник.

По мнению Ковалевского, такой контакт должны были заметить в Кремле, от воли которого зависит, будет ли Лукашенко дальше оставаться у власти. И вот политолог Нижников считает, что визит не состоялся именно из-за сигнала из Москвы – «там посчитали, что это нелепо».

При этом кандидат исторических наук Евгений Красулин отмечал, что для Пекина личность Лукашенко не такая уж и важная:

«Для Китая главный тот, кто контролирует территорию данного государства. И если вместо Лукашенко придет кто-то другой, Лукашенко сразу забудут и будут налаживаться контакты с новой властью. Ведь такая у Китая концепция, она сложилась исторически давно, и они от этой концепции пока не отходили, они не будут заново прилагать больших усилий, чтобы помочь Лукашенко сохранить свою власть в Беларуси».

Антикитайский демарш Лукашенко

В любом случае, какими бы не были причины отсутствия визита Лукашенко в Пекин – медицинскими, ли же политическими – он уже, похоже, не состоится. И похоже, что Лукашенко это понял и даже устроил антикитайский демарш, который формально так не выглядел.

Ранее «Белсат» уже писал о важности наземного пути, который идет через Беларусь, для торговли Китая с Европой. При этом своими действиями Лукашенко ставит его под угрозу, из-за чего политика даже могли вызвать в Пекин в конце 2023 года.

В 2024 году на это активно давили польские власти. Президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Пекине с Си Цзиньпином постарался убедить КНР повлиять на беларусские власти, чтобы те остановили миграционный кризис. Как подчеркивал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, если Минск не освободит из тюрьмы журналиста и лидера польской диаспоры Анджея Почобута и не прекратит искусственно созданный миграционный кризис, Варшава полностью прекратит пропуск грузов на польско-белорусской границе.

С 22 по 23 августа Беларусь посетил премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Тогда от Минска потребовали кроме прочего «обеспечить безопасность каналов перевозки грузовых поездов Китай–Европа».

«Если он хочет открытия пограничных переходов, если он хочет иметь транзитные коридоры, ему нужно сотрудничать с нами в этом вопросе. Мы пытаемся показать, что если он не будет сотрудничать, то последствия для него, для его режима и для его страны будут действительно сложными», – сказал через неделю после китайского визита спикер польского Сейма Шимон Головня.

Но этого Минск не сделал. Как заявил 13 января 2025 года министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, «никакого сотрудничества с белорусской стороны не наблюдается». По его словам, заявления о возможном освобождении Почобута не подтвердились фактами, расследование убийства польского пограничника мигрантами не проводится да и сам миграционный кризис не разрешен.

Мы не беремся утверждать, что именно отсутствие уступок Минска Варшаве, которые бы уменьшили риски для китайского транзита, повлияло на нежелание Пекина принять у себя Лукашенко и на отмену уже анонсированного им визита. Но похоже, что это очень сильно разозлило диктатора, и он решил ответить.

Александр Лукашенко во время посещения Минского технопарка 16 января 2025 г. Фото: president.gov.by

16 января Лукашенко жестко проехался по польским властям. Он заявил, что это они якобы «отказались вести даже разговоры по поводу Почобута», да и сам политзаключенный «не хочет туда ехать». Он добавил, что Почобут – белорусский гражданин и за «совершенные преступления» ответил по закону.

«Дальше будем смотреть. Поверьте, на Почобуте свет не сошелся», – довольно странно добавил диктатор, не объяснив ни этого «дальше», ни того, почему на политзаключенном должен был сойтись свет.

Предыдущий раз он упоминал Почобута 12 сентября 2024 года – вскоре после приезда в Минск Ли Цяна и заявлений о транзитных коридорах Головни.

Также 16 января Лукашенко высказался относительно закрытых пограничных пунктов пропуска на границе с Польшей и мигрантов, пытающихся туда попасть через беларусскую территорию:

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели – хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они накинули на мой народ санкции, а я их должен защищать?»

Формально это выглядело как ответ на заявления Семоняка. Но если добавить сюда контекст отмененного визита в Пекин, то все выглядит более сложным. Отмена визита в Китай вывела его из себя: вместо дополнительной легитимизации он получил «черную метку». К тому же, Польша, которую он рассматривает как одного из своих главных врагов, похоже, сотрудничает в вопросе границы с Китаем, который должен был стать точкой опоры. Как результат рассерженный Лукашенко отказывается освобождать политзаключенных, останавливать мигрантов и в целом заявляет, что закрытие пограничных пунктов его не волнует. Формально он это говорит Польше, но возможно, что тем самым посылает и сигнал Китаю.

Дальняя дуга все более дальняя

Как бы то ни было, отсутствие поездки в Китай не единственная неудача Лукашенко в этом году на «дальней дуге». 17 января он рассказал, что около пяти государств, включая КНДР, направили Беларуси свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества. Но через три дня получил жесткий ответ из Пхеньяна. Родная сестра главы Северной Кореи и второе лицо в стране Ким Ё Чжон публично обвинила его фактически во лжи, заявив, что именно Минск «еще не менее двух лет назад настойчиво надеялся на контакт с КНДР», а самого предложения о встрече на высшем уровне, «по моему [Ким Ё Чжонг – Ред. belsat.eu] мнению, не было».

«Это довольно сильный щелчок по носу белорусскому диктатору, что, мол, парень, ты вообще, что такое городишь», – говорил «Белсату» кандидат исторических наук Евгений Красулин, высказывая мысль, что Минск пока не нашел, чем заинтересовать «довольно привередливых» северокорейских товарищей, а просто картинка встречи им не нужна.

Макар Мыш, Виталий Бабин, «Белсат»

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