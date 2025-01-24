Сколько стоит самый дорогой чизкейк в мире? 24.01.2025, 10:31

Этот десерт нужно заказывать за 5 дней, потому что все ингредиенты импортируются специально.

Нью-Йорк славится множеством вещей, но чизкейк - пожалуй, чуть ли не лучшее, что есть в этом многомиллионном городе. Хотя изобретение чизкейка принадлежит Греции, Нью-Йорк приложил руку к его совершенствованию. Тем более, что один чизкейк-рекордсмен отличается от даже самых богатых нью-йоркских чизкейков своим астрономическим ценником.

И если вы хотите попробовать его, вам придется выложить немало денег - $4 592,42, если быть точным, пишет Tasting Table.

Шеф-повар Раффаэле Ронка из одноименного ресторана Ristorante Rafaele в Нью-Йорке установил рекорд Гиннесса на самый дорогой чизкейк в мире 30 октября 2017 года. Рекорд до сих пор остается в силе. При этом его стоимость полностью оправдана ценой «узкоспециализированных ингредиентов», использованных для его приготовления.

Самый дорогой чизкейк в мире / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Он позолочен съедобным сусальным золотом. Он сделан на основе формаджио из мяса буйвола стоимостью 45 долларов за 0,5 кг, смешан с коньяком Paradis от Hennessy стоимостью 300 долларов и дополнен тертыми белыми трюфелями Альба стоимостью 3 500 долларов за 0,5 кг и мадагаскарскими ванильными бобами стоимостью 280 долларов за такой же вес.

После выпечки Ронка украшает чизкейк блоком сырых медовых сот стоимостью 140 долларов и массивной монограммой из шоколада Valrhona. Почти все ингредиенты импортируются специально для этого чизкейка.

И если кто-то хочет попробовать это блюдо, его необходимо заказывать заранее (за 5 дней).

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