В Запорожской области ГУР уничтожило российскую РЛС «Гармонь»2
- 24.01.2025, 10:43
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Оккупанты сами напросились на повторный удар.
Украинские разведчики обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь».
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как рассказали в ГУР, из-за погодных условий первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной.
Однако россияне услышали взрыв и решили эвакуировать оборудование.
«Сложили РЛС, загрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова», - сказано в сообщении.
В результате удара было уничтожено и РЛС «Гармонь», а также военных, которые обслуживали технику и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки РФ.