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В Запорожской области ГУР уничтожило российскую РЛС «Гармонь»

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  • 24.01.2025, 10:43
  • 2,178
В Запорожской области ГУР уничтожило российскую РЛС «Гармонь»

Оккупанты сами напросились на повторный удар.

Украинские разведчики обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ГУР, из-за погодных условий первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной.

Однако россияне услышали взрыв и решили эвакуировать оборудование.

«Сложили РЛС, загрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова», - сказано в сообщении.

В результате удара было уничтожено и РЛС «Гармонь», а также военных, которые обслуживали технику и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки РФ.

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