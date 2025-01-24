В Запорожской области ГУР уничтожило российскую РЛС «Гармонь» 2 24.01.2025, 10:43

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Оккупанты сами напросились на повторный удар.

Украинские разведчики обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ГУР, из-за погодных условий первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной.

Однако россияне услышали взрыв и решили эвакуировать оборудование.

«Сложили РЛС, загрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова», - сказано в сообщении.

В результате удара было уничтожено и РЛС «Гармонь», а также военных, которые обслуживали технику и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки РФ.

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