В Беларуси готовят новшества в работе ночных магазинов, кафе и ресторанов
- 24.01.2025, 10:49
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Стало известно, что может измениться.
В Беларуси предлагают пересмотреть требования к магазинам и заведениям общепита, которые работают в ночное время. Об этом сообщает Совет по развитию предпринимательства.
Бизнес-ассоциации и чиновники на совещании в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли обсудили регулирование времени и условий работы ночных магазинов, кафе и ресторанов.
Бизнес говорил о проблемах, которые возникают в таких организациях (каких именно, не уточняется) и предлагал варианты, как их решить. Как сообщается, на встрече договорились разработать меры, чтобы улучшить работу таких объектов в ночное время.
«Поставлена задача обеспечить соблюдение интересов жителей близлежащих территорий не только в части приобретения товаров и услуг в любое удобное для них время, но и в части создания комфортных условий проживания», — отмечают в бизнес-ассоциации.
Сейчас магазины, рестораны и кафе согласовывают с местными властями режим работы в ночное время в том случае, если они продают алкоголь с 23.00 до 07.00.