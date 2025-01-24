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В Беларуси готовят новшества в работе ночных магазинов, кафе и ресторанов

  • 24.01.2025, 10:49
  • 2,864
В Беларуси готовят новшества в работе ночных магазинов, кафе и ресторанов

Стало известно, что может измениться.

В Беларуси предлагают пересмотреть требования к магазинам и заведениям общепита, которые работают в ночное время. Об этом сообщает Совет по развитию предпринимательства.

Бизнес-ассоциации и чиновники на совещании в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли обсудили регулирование времени и условий работы ночных магазинов, кафе и ресторанов.

Бизнес говорил о проблемах, которые возникают в таких организациях (каких именно, не уточняется) и предлагал варианты, как их решить. Как сообщается, на встрече договорились разработать меры, чтобы улучшить работу таких объектов в ночное время.

«Поставлена задача обеспечить соблюдение интересов жителей близлежащих территорий не только в части приобретения товаров и услуг в любое удобное для них время, но и в части создания комфортных условий проживания», — отмечают в бизнес-ассоциации.

Сейчас магазины, рестораны и кафе согласовывают с местными властями режим работы в ночное время в том случае, если они продают алкоголь с 23.00 до 07.00.

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