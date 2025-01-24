Игра в кальмара 3 Владимир Пастухов

24.01.2025, 10:50

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Тактика Трампа — спрятаться внутри темного облака.

Тактика Трампа на дальних подступах к переговорам о завершении войны в Украине напоминает тактику кальмара, который в сложных ситуациях выпускает чернила и прячет себя внутри темного облака. Судя по тому, что успел наговорить Трамп за первые дни своего нового срока, он пока не знает, что с этим (войной в Украине) делать, и поэтому прячется за чернильным облаком, состоящим из десятков противоречащих друг другу заявлений, главная цель которых - не создавать ни у одного из участников конфликта ощущения своей безопасности. Ориентироваться сейчас на эти заявления - все равно что искать кальмара в темной воде.

Справедливости ради надо сказать, что утверждение, будто бы у Трампа нет никакого плана, имеет такое же право на существование, как и утверждение, что у него есть план. Это в некотором смысле «план Шредингера» - он как бы есть, и одновременно его нет. Есть идея, что Зеленского можно запугать тем, что Америка больше не даст ему денег и оружия, а Путина – тем, что Америка даст Зеленскому в разы больше денег и оружия, чем Байден. Успех плана Трампа целиком зависит от того, насколько Путин и Зеленский оба поверят в его способность сделать как первое, так и второе. Пока не верит ни тот, ни другой, и поэтому оба тянут резину. Но еще не вечер, Трамп еще не до конца «уконтрапупил мировую атмосферу». В этой ситуации в своих прогнозах мы вынуждены оставаться в очень общих рамках того, что в принципе могут позволить себе участники этого странного танго втроем.

Практически ни у кого нет иллюзий, что Украина как Украина Трампа вообще не интересует и, будь его воля, он бы сдал ее Путину с доплатой, посчитав выгоду от разницы с бюджетными тратами на продолжение войны. Но, к счастью для Украины, она волнует Трампа как прецедент (Китай внимательно смотрит, чем все закончится, и тоже может повторить) и как точка уязвимости на ближайших выборах в конгресс и сенат, где украинский вопрос может выскочить в наиболее неприятной для него формулировке («слабак» Трамп проиграл Украину Путину). Поэтому у Трампа есть свои «красные линии» на переговорах с Путиным. Трамп готов делить Украину, но не очень готов ее отдать целиком.

В настоящий момент, если отложить в сторону бескомпромиссный сценарий «победы над Путиным на поле боя», за который топит Зеленский, на переговорном столе лежат всего три возможных компромиссных сценария: «немецкий» - при котором часть Украины остается за Путиным, часть за Западом и обе части вооружены до зубов (речь о членстве в НАТО не идет); «австрийский» - при котором Путин не только легитимизирует в той или иной форме контроль над всей или частью уже оккупированной территории Украины, но и оговаривает серьезные ограничения во внешней и внутренней политике для оставшейся части (например, по размеру вооруженных сил) и «афганский», при котором контроль Путина распространяется на всю Украину через контролируемое им прокси-правительство.

По-прежнему думаю, что «афганский» сценарий для Трампа политически неприемлем и, если Путин будет настаивать на нем, это может привести к срыву переговоров и дальнейшей эскалации конфликта. То есть основной торг будет происходить за степень «оборонного суверенитета» Украины в рамках выбора между «немецким» и «австрийским» сценариями. В этой связи я скептически отношусь к поиску «философского камня безопасности» для Украины, которым занимается администрация Зеленского.

Полагаю, что единственной реальной гарантией безопасности Украины является сохранение и развитие собственной боеспособной армии и восстановление собственной оборонной промышленности. Путь, пройденный Израилем, никому не заказан. Украине надо сосредоточиться на реально достижимых целях и помочь Трампу выторговать для нее право на собственную полноценную армию. Других гарантий ей никто никогда не даст, да и не надо будет.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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