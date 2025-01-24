Фотограф из Беларуси стала участницей видеопроекта в Китае

Фотограф из Беларуси стала участницей видеопроекта в Китае1
- 24.01.2025, 10:59
Белоруска смогла увидеть, как создается уникальная вышивка народа мяо.
Живущая в Китае белоруска Алиса стала одной из героинь видеопроекта Be My Guest издания China Matters, заметил ресурс «Беларусь и мир».
В китайском проекте пять зарубежных фотографов знакомятся с достопримечательностями Гуйчжоу — горной многонациональной провинции на юго-западе страны.
Белоруска смогла увидеть, как создается уникальная вышивка народа мяо. В том числе оловянная — когда в качестве нитей используются тонкие полоски из фольги данного металла.
«Меня зовут Алиса, я из Беларуси, живу в Китае уже восемь лет, — говорит девушка, представляясь в самом начале ролика. — Сейчас я профессиональный фотограф в Шанхае, специализируюсь на съемке людей».
Рассматривая образцы вышивки мяо, Алиса заметила, среди прочего, что некоторые элементы орнамента очень похожи на белорусские. И показала их для сравнения на телефоне.
«Это потому, что у всех народов есть одинаковое стремление к природе, красоте и возвышенному. Они стремятся выразить это чувство через искусство и ремесла», — поясняла известная китайская дизайнерка.
Алиса попробовала и сама немного освоить вышивку мяо под руководством мастерицы. Получилось, хоть и не без огрехов.
«Если сравнивать с работой наставницы, у меня вышло разрешение 2К, а у нее — 4K», — шутила белоруска.