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Фотограф из Беларуси стала участницей видеопроекта в Китае

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  • 24.01.2025, 10:59
Фотограф из Беларуси стала участницей видеопроекта в Китае

Белоруска смогла увидеть, как создается уникальная вышивка народа мяо.

Живущая в Китае белоруска Алиса стала одной из героинь видеопроекта Be My Guest издания China Matters, заметил ресурс «Беларусь и мир».

В китайском проекте пять зарубежных фотографов знакомятся с достопримечательностями Гуйчжоу — горной многонациональной провинции на юго-западе страны.

Белоруска смогла увидеть, как создается уникальная вышивка народа мяо. В том числе оловянная — когда в качестве нитей используются тонкие полоски из фольги данного металла.

«Меня зовут Алиса, я из Беларуси, живу в Китае уже восемь лет, — говорит девушка, представляясь в самом начале ролика. — Сейчас я профессиональный фотограф в Шанхае, специализируюсь на съемке людей».

Рассматривая образцы вышивки мяо, Алиса заметила, среди прочего, что некоторые элементы орнамента очень похожи на белорусские. И показала их для сравнения на телефоне.

«Это потому, что у всех народов есть одинаковое стремление к природе, красоте и возвышенному. Они стремятся выразить это чувство через искусство и ремесла», — поясняла известная китайская дизайнерка.

Алиса попробовала и сама немного освоить вышивку мяо под руководством мастерицы. Получилось, хоть и не без огрехов.

«Если сравнивать с работой наставницы, у меня вышло разрешение 2К, а у нее — 4K», — шутила белоруска.

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