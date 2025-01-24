СМИ: Киев начал переговоры о размещении в Украине иностранных военных 6 24.01.2025, 11:05

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Речь идет о контингенте в 40-50 тысяч человек.

Киев начал обсуждать со своими союзниками размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности, сообщил официальный представитель МИДа Украины Георгий Тихий. По его словам, переговоры находятся «на очень ранней стадии» и еще слишком рано говорить о точном количестве миротворцев, которые могут прибыть в Украину для защиты страны от повторной агрессии России.

«Мы считаем, что долгосрочные и надежные гарантии безопасности для Украины должны включать как Европу, так и Соединенные Штаты. Только так мы можем гарантировать, что этот мир будет устойчивым и долговечным», — сказал Тихий (цитата по Reuters). Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что для обеспечения безопасности страны после окончания боевых действий потребуется не менее 200 тыс. миротворцев. «Это минимум, иначе ничего не будет», — подчеркнул украинский президент.

Позднее участники консультаций между Киевом и его западными партнерами сообщили Financial Times, что украинские власти рассчитывают, что Запад разместит от 40 тыс. до 50 тыс. иностранных военных на 1000-километровой линии фронта. По данным Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп проявлял интерес к вводу миротворцев в Украину, однако он исключил участие в этом американской армии. По его мнению, главная роль в защите и поддержке Украины должна принадлежать Европе. При этом Зеленский настаивал, что американские военные должны войти в миротворческий контингент, который будет размещен в стране.

Впервые отправить в Украину западных военных в феврале прошлого года предложил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого европейские страны начали обсуждать возможность такого шага в случае остановки военных действий для мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Позднее стало известно, что страны ЕС ведут конкретные переговоры об отправке военного контингента в Украину в случае прекращения или заморозки войны с Россией. Как рассказали источники Reuters, минимальная численность такой миссии может составить 40 тыс. солдат, а в ее основу войдут контингенты пяти-восьми стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу. При этом в европейских службах безопасности считают, что для защиты Украины от повторения российской агрессии потребуется 100 тыс. военных.

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