В Осиповичах восьмимесячного ребенка госпитализировали с ожогами 40% тела

В Осиповичах восьмимесячного ребенка госпитализировали с ожогами 40% тела2
- 24.01.2025, 11:07
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Несчастный случай произошел 23 января.
В Осиповичах восьмимесячный ребенок получил ожоги 40% тела и был госпитализирован, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел 23 января, когда малыш опрокинул на себя электрический чайник с горячей водой, стоявший на столе.
Спасатели настоятельно призывают родителей быть предельно внимательными и строго соблюдать меры безопасности. Нагревательные приборы должны находиться вне досягаемости детей, а сами дети — под постоянным присмотром взрослых.
Кроме того, специалисты напоминают: при любых ожогах, даже если травма кажется незначительной, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.