В Осиповичах восьмимесячного ребенка госпитализировали с ожогами 40% тела 2 24.01.2025, 11:07

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Несчастный случай произошел 23 января.

В Осиповичах восьмимесячный ребенок получил ожоги 40% тела и был госпитализирован, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 23 января, когда малыш опрокинул на себя электрический чайник с горячей водой, стоявший на столе.

Спасатели настоятельно призывают родителей быть предельно внимательными и строго соблюдать меры безопасности. Нагревательные приборы должны находиться вне досягаемости детей, а сами дети — под постоянным присмотром взрослых.

Кроме того, специалисты напоминают: при любых ожогах, даже если травма кажется незначительной, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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