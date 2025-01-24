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Трамп заявил, что РФ украла у США проект гиперзвуковой ракеты

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  • 24.01.2025, 11:20
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Трамп заявил, что РФ украла у США проект гиперзвуковой ракеты

«Это произошло при Обаме».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла у Соединенных Штатов плана создания гиперзвуковой ракеты.

Во время интервью Fox News американский лидер сообщил, что это якобы произошло во времена президентства Барака Обамы. Кто-то «слил» секретную информацию россиянам.

«Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим», - заявил Трамп.

В то же время он пообещал, что США будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты. Их запуск, по словам Трампа, произойдет «довольно скоро».

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