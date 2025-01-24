Трамп заявил, что РФ украла у США проект гиперзвуковой ракеты 11 24.01.2025, 11:20

5,290

«Это произошло при Обаме».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла у Соединенных Штатов плана создания гиперзвуковой ракеты.

Во время интервью Fox News американский лидер сообщил, что это якобы произошло во времена президентства Барака Обамы. Кто-то «слил» секретную информацию россиянам.

«Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим», - заявил Трамп.

В то же время он пообещал, что США будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты. Их запуск, по словам Трампа, произойдет «довольно скоро».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com