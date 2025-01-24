Гол Шаранговича помог «Калгари» сломить сопротивление «Баффало»
- 24.01.2025, 11:42
В конце матча белорус поразил пустые ворота.
Белорусский форвард играл в центре третьего звена.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» в гостях переиграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:2, пишет belarushockey.com.
В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Андрей Кузьменко и Рори Керинс. По ходу игры Кузьменко в этом звене заменил Мартин Поспишил.
В концовке матча Шарангович поразил пустые ворота.
В итоге Шарангович провел на льду 16:25 (из них 0:26 в большинстве и 1:58 в меньшинстве), набрал 1 (1+0) очко, нанес 5 бросков (1 из них мимо), заблокировал 1 выстрел соперника, допустил 1 потерю, выиграл 7 из 14 вбрасываний (50.0%) и заработал показатель полезности «0».
В сезоне у Егора 39 матчей, 15 (9+6) очков, показатель полезности «-6», 4 минуты штрафа.
«Флэймз» с 53 баллами в 46 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Баффало» с 41 баллом в 48 играх занимает 16-е место на Востоке.
Следующий матч «Калгари» проведет 26 января в гостях против «Миннесоты».
Калгари – Баффало – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0, 0:0)
1:0 – 12 Юбердо ()
1:1 – 22 Самуэльссон (Лафферти, Йокихарью)
1:2 – 27 Томпсон (Петерка, Самуэльссон)
2:2 – 30 Кадри (Пеллетье, Юбердо)
3:2 – 43 Пеллетье (Кадри, Пачал)
4:2 – 57 Шарангович (Кадри, Юбердо)
5:2 – 57 Баклунд (Колман)