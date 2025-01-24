Гол Шаранговича помог «Калгари» сломить сопротивление «Баффало» 24.01.2025, 11:42

Егор Шарангович

В конце матча белорус поразил пустые ворота.

Белорусский форвард играл в центре третьего звена.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» в гостях переиграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:2, пишет belarushockey.com.

В составе «Флэймз» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович играл в центре третьего звена. Его партнерами стали Андрей Кузьменко и Рори Керинс. По ходу игры Кузьменко в этом звене заменил Мартин Поспишил.

В концовке матча Шарангович поразил пустые ворота.

В итоге Шарангович провел на льду 16:25 (из них 0:26 в большинстве и 1:58 в меньшинстве), набрал 1 (1+0) очко, нанес 5 бросков (1 из них мимо), заблокировал 1 выстрел соперника, допустил 1 потерю, выиграл 7 из 14 вбрасываний (50.0%) и заработал показатель полезности «0».

В сезоне у Егора 39 матчей, 15 (9+6) очков, показатель полезности «-6», 4 минуты штрафа.

«Флэймз» с 53 баллами в 46 играх занимают 8-е место в таблице Западной конференции. «Баффало» с 41 баллом в 48 играх занимает 16-е место на Востоке.

Следующий матч «Калгари» проведет 26 января в гостях против «Миннесоты».

Калгари – Баффало – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0, 0:0)

1:0 – 12 Юбердо ()

1:1 – 22 Самуэльссон (Лафферти, Йокихарью)

1:2 – 27 Томпсон (Петерка, Самуэльссон)

2:2 – 30 Кадри (Пеллетье, Юбердо)

3:2 – 43 Пеллетье (Кадри, Пачал)

4:2 – 57 Шарангович (Кадри, Юбердо)

5:2 – 57 Баклунд (Колман)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com