«Санников дает надежду» 24.01.2025, 11:53

Андрей Санников

Белорусы Торонто рассказали о встрече с лидером «Европейской Беларуси».

В Белорусском центре в Торонто (Канада) прошла встреча лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова с представителями белорусской диаспоры.

Об этом сообщает «Объединение Белорусов Канады» (Belarusian Canadian Alliance):

— 15 января 2025 года мы имели честь встретиться с Андреем Санниковым — известным деятелем белорусской оппозиции и неизменным защитником демократии и прав человека в Беларуси.

Встреча, состоявшаяся в Белорусском центре в Торонто, объединила представителей белорусской диаспоры, которые глубоко привержены делу борьбы за свободу своей Родины.

Во время разговора стало очевидным мужество и решительность Санникова перед лицом репрессивного режима Беларуси.

Он поделился своими личными историями, рассказал о нынешних трудностях белорусского народа и подчеркнул важность международной поддержки демократического движения.

Его лидерство и стойкость перед огромными испытаниями действительно впечатляют, оставляя нас с восстановленным чувством надежды и решимости продолжать поддержку борьбы за свободу и справедливость в Беларуси.

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