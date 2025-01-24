«Санников дает надежду»
- 24.01.2025, 11:53
Белорусы Торонто рассказали о встрече с лидером «Европейской Беларуси».
В Белорусском центре в Торонто (Канада) прошла встреча лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова с представителями белорусской диаспоры.
Об этом сообщает «Объединение Белорусов Канады» (Belarusian Canadian Alliance):
— 15 января 2025 года мы имели честь встретиться с Андреем Санниковым — известным деятелем белорусской оппозиции и неизменным защитником демократии и прав человека в Беларуси.
Встреча, состоявшаяся в Белорусском центре в Торонто, объединила представителей белорусской диаспоры, которые глубоко привержены делу борьбы за свободу своей Родины.
Во время разговора стало очевидным мужество и решительность Санникова перед лицом репрессивного режима Беларуси.
Он поделился своими личными историями, рассказал о нынешних трудностях белорусского народа и подчеркнул важность международной поддержки демократического движения.
Его лидерство и стойкость перед огромными испытаниями действительно впечатляют, оставляя нас с восстановленным чувством надежды и решимости продолжать поддержку борьбы за свободу и справедливость в Беларуси.