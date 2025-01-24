Трамп заявил о желании возобновить диалог с Ким Чен Ыном 19 24.01.2025, 12:33

2,954

Президент США назвал северокорейского диктатора «умным парнем».

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом говорится в интервью Трампа для Fox News.

Во время интервью Трамп напомнил о том, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время первого срока президентства.

«Я ему нравился, и я с ним ладил», - отметил он и, отвечая на вопрос журналиста, заявил о готовности снова связаться с северокорейским диктатором.

В том же числе республиканец отметил, что Ким Чен Ын якобы «не религиозный фанатик» и является «умным парнем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com