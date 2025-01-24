Трамп заявил о желании возобновить диалог с Ким Чен Ыном

Трамп заявил о желании возобновить диалог с Ким Чен Ыном19
- 24.01.2025, 12:33
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Президент США назвал северокорейского диктатора «умным парнем».
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Об этом говорится в интервью Трампа для Fox News.
Во время интервью Трамп напомнил о том, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время первого срока президентства.
«Я ему нравился, и я с ним ладил», - отметил он и, отвечая на вопрос журналиста, заявил о готовности снова связаться с северокорейским диктатором.
В том же числе республиканец отметил, что Ким Чен Ын якобы «не религиозный фанатик» и является «умным парнем».