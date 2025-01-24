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Трамп заявил о желании возобновить диалог с Ким Чен Ыном

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  • 24.01.2025, 12:33
  • 2,954
Трамп заявил о желании возобновить диалог с Ким Чен Ыном

Президент США назвал северокорейского диктатора «умным парнем».

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом говорится в интервью Трампа для Fox News.

Во время интервью Трамп напомнил о том, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время первого срока президентства.

«Я ему нравился, и я с ним ладил», - отметил он и, отвечая на вопрос журналиста, заявил о готовности снова связаться с северокорейским диктатором.

В том же числе республиканец отметил, что Ким Чен Ын якобы «не религиозный фанатик» и является «умным парнем».

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