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Беларусь готовится к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРИ

  • 24.01.2025, 12:57
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Беларусь готовится к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРИ

Эксперты поделились прогнозами.

Эпидемиологический сезон в Беларуси проходит без значительных отклонений, заявили ведущие медицинские эксперты страны. Заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева и профессор Игорь Карпов рассказали о текущей ситуации и перспективах на ближайшие месяцы, пишет «Медицинский вестник».

По словам Натальи Шмелевой, на данный момент в Беларуси наблюдается низкая заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Основными возбудителями остаются негриппозные вирусы: РС-вирус, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп. Однако традиционный сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРИ прогнозируется на конец января — начало февраля.

«Нынешний эпидемиологический сезон не будет отличаться от предыдущего. Мы вернулись к его доковидному течению. Ожидается циркуляция вирусов гриппа А и В, причем большая часть случаев придется на вирус гриппа А (H1N1)pdm09. Хотя вирус гриппа В (линия Ямагата) не регистрировался с 2020 года, наблюдение за ним продолжается», — сообщила Шмелева.

Сезонный подъем заболеваемости ожидается без осложнений

Профессор Игорь Карпов подчеркнул, что январь традиционно характеризуется ростом заболеваемости гриппом, что связано с климатическими условиями и сезонными факторами. Однако, по его словам, уровень заболеваемости остается в пределах нормы, и опасений по поводу появления пандемических вирусов нет.

«Каких-либо аналогий с пандемическими вирусами проводить не следует. Это обычное сезонное возрастание заболеваемости гриппом. Уровни заболеваемости соответствуют тому, что мы наблюдаем из года в год на протяжении многих лет», — сообщил Игорь Карпов.

Профессор также отметил, что вирусы, обладающие пандемической активностью, в мире в настоящее время не регистрируются, а угрозы со стороны новых высококонтагиозных вирусов отсутствуют.

Кроме того, профессор отметил, что метапневмовирус, составляющий 5−15% случаев ОРИ, не демонстрирует повышения вирулентности или способности вызывать тяжелые формы заболевания.

Эксперты заверили, что ситуация с респираторными инфекциями в Беларуси остается под контролем, а современные технологии позволяют отслеживать динамику заболеваемости и предупреждать возможные риски. Они также отметили важность вакцинации как одного из наиболее эффективных методов профилактики гриппа. Особое внимание уделяется группам риска, включающим детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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