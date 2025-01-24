закрыть
24 января 2025, пятница, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рыгорыанский календарь

1
  • Ирина Халип
  • 24.01.2025, 13:14
  • 4,692
Рыгорыанский календарь
ИРИНА ХАЛИП

Жить по графику Лукашенко – последнее дело.

Все чаще создается впечатление, будто многие белорусы настолько привыкли к диктатуре и тайно полюбили ее, что и в эмиграции строят свою жизнь, свое расписание и свои планы исключительно с учетом пожеланий Лукашенко. Подстраиваются, меняют график, откладывают поездки и отпуск исключительно ради того, чтобы в тот день, когда он что-нибудь объявит или отпразднует, непременно оказаться причастными. Лукашенко сказал «в воскресенье» - значит, в воскресенье. Бросаем все и бежим под знамена, чтобы не обидеть его своим невниманием.

С удивлением читаю анонсы какого-то большого собрания под корявым «трасяночным» названием «Беларусы годныя лепшага». Допустим, вартыя, а не годныя, если уж строить предложение по-белорусски. Но мы не мелочные, ладно, все не без греха. Смотрю – ага, все те же лица, которые будут с трибуны показывать сувенирный паспорт за 97 евро как итог своей пятилетней бурной деятельности и предлагать всем желающим сдать в соседнем зале биометрические данные, копии всех документов и деньги. Платить лучше наличными, сдачи нет, извините.

Но смысл даже не в презентации сувенира - ради этого кучу народу собирать никто не стал бы. Смысл в том, чтобы вписаться в график дорогого Александра Григорьича – раз уж он устроил себе в этот день событие, значит, нужно отметиться, не подвести вождя, не испортить ему праздник. Пусть он увидит, как эмигранты собираются в Варшаве на форум в честь его переназначения, и порадуется: «Я для них по-прежнему самый главный! Не забывают, не отбиваются от стада. Помнят, кому обязаны». А почти стоевровый сувенирчик как еще один сравнительно честный способ отъёма денег у белорусов добавит ему хорошего настроения, улыбок и игривости на весь день.

Три года назад, в феврале, в тот день, когда Лукашенко проводил очередной референдум для собственного развлечения (никто уже и не вспомнит, что там было написано), те же офисные люди провели в Вильнюсе большую пресс-конференцию, где рассказывали о создании переходного кабинета и настойчиво предлагали идти на участки и писать потом на платформу «Голос». Уже сидели в тюрьмах те, кто имел неосторожность связаться со всеми этими чат-ботами, «перамогами» и прочей имитацией бурной деятельности, которая для одних стала отчетом для доноров, для других – уголовным обвинением и приговором. Впрочем, задача стояла совсем другая. Никто не собирался специально подставлять белорусов - это так, сопутствующее недомыслие, связанное с ограниченным интеллектуальным функционалом. Но главное было – просто в тот самый день отметиться: Александр Григорьич, мы здесь; вы по-прежнему наш правитель; мы сверяем с вашим графиком каждый свой шаг; мы каждое утро открываем ваш официальный сайт, чтобы не отклониться от повестки и не пропустить что-то важное.

Я еще могу понять, к примеру, Латушко – он номенклатура, он остался подчиненным Лукашенко и привык делать только то, что велит начальник. У него такая планида. Но те, кто в номенклатуре не состоял, на госслужбу десятилетиями не ходил, руки в единогласном «за!» не поднимал, - им-то что до рабочего графика Лукашенко? Других объяснений, кроме их тайного восхищения диктатурой, у меня нет.

И если Лукашенко объявляет в воскресенье всенародный праздник с буфетами, баянистами и дешевой выпивкой в школьных столовых – значит, в Варшаве тоже будут песни и пляски, концерт и фуршет. Никто не отклонится от графика, никто не саботирует, никто не вспомнит, что вообще-то для белорусов, живущих вне Лукашенко, изгнавших его из своей жизни поганой метлой, - это обычное воскресенье. Возможно, единственный выходной день в неделю.

Лично меня Лукашенко интересует исключительно в одном аспекте. Физиологическом. Он идет сам или опирается на охранника? Он может подняться на один лестничный пролет самостоятельно или вызывает лифт? И если не может – молодец, так держать, не подведи, одобряю.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина