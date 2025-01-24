Рыгорыанский календарь 1 Ирина Халип

24.01.2025, 13:14

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ИРИНА ХАЛИП

Жить по графику Лукашенко – последнее дело.

Все чаще создается впечатление, будто многие белорусы настолько привыкли к диктатуре и тайно полюбили ее, что и в эмиграции строят свою жизнь, свое расписание и свои планы исключительно с учетом пожеланий Лукашенко. Подстраиваются, меняют график, откладывают поездки и отпуск исключительно ради того, чтобы в тот день, когда он что-нибудь объявит или отпразднует, непременно оказаться причастными. Лукашенко сказал «в воскресенье» - значит, в воскресенье. Бросаем все и бежим под знамена, чтобы не обидеть его своим невниманием.

С удивлением читаю анонсы какого-то большого собрания под корявым «трасяночным» названием «Беларусы годныя лепшага». Допустим, вартыя, а не годныя, если уж строить предложение по-белорусски. Но мы не мелочные, ладно, все не без греха. Смотрю – ага, все те же лица, которые будут с трибуны показывать сувенирный паспорт за 97 евро как итог своей пятилетней бурной деятельности и предлагать всем желающим сдать в соседнем зале биометрические данные, копии всех документов и деньги. Платить лучше наличными, сдачи нет, извините.

Но смысл даже не в презентации сувенира - ради этого кучу народу собирать никто не стал бы. Смысл в том, чтобы вписаться в график дорогого Александра Григорьича – раз уж он устроил себе в этот день событие, значит, нужно отметиться, не подвести вождя, не испортить ему праздник. Пусть он увидит, как эмигранты собираются в Варшаве на форум в честь его переназначения, и порадуется: «Я для них по-прежнему самый главный! Не забывают, не отбиваются от стада. Помнят, кому обязаны». А почти стоевровый сувенирчик как еще один сравнительно честный способ отъёма денег у белорусов добавит ему хорошего настроения, улыбок и игривости на весь день.

Три года назад, в феврале, в тот день, когда Лукашенко проводил очередной референдум для собственного развлечения (никто уже и не вспомнит, что там было написано), те же офисные люди провели в Вильнюсе большую пресс-конференцию, где рассказывали о создании переходного кабинета и настойчиво предлагали идти на участки и писать потом на платформу «Голос». Уже сидели в тюрьмах те, кто имел неосторожность связаться со всеми этими чат-ботами, «перамогами» и прочей имитацией бурной деятельности, которая для одних стала отчетом для доноров, для других – уголовным обвинением и приговором. Впрочем, задача стояла совсем другая. Никто не собирался специально подставлять белорусов - это так, сопутствующее недомыслие, связанное с ограниченным интеллектуальным функционалом. Но главное было – просто в тот самый день отметиться: Александр Григорьич, мы здесь; вы по-прежнему наш правитель; мы сверяем с вашим графиком каждый свой шаг; мы каждое утро открываем ваш официальный сайт, чтобы не отклониться от повестки и не пропустить что-то важное.

Я еще могу понять, к примеру, Латушко – он номенклатура, он остался подчиненным Лукашенко и привык делать только то, что велит начальник. У него такая планида. Но те, кто в номенклатуре не состоял, на госслужбу десятилетиями не ходил, руки в единогласном «за!» не поднимал, - им-то что до рабочего графика Лукашенко? Других объяснений, кроме их тайного восхищения диктатурой, у меня нет.

И если Лукашенко объявляет в воскресенье всенародный праздник с буфетами, баянистами и дешевой выпивкой в школьных столовых – значит, в Варшаве тоже будут песни и пляски, концерт и фуршет. Никто не отклонится от графика, никто не саботирует, никто не вспомнит, что вообще-то для белорусов, живущих вне Лукашенко, изгнавших его из своей жизни поганой метлой, - это обычное воскресенье. Возможно, единственный выходной день в неделю.

Лично меня Лукашенко интересует исключительно в одном аспекте. Физиологическом. Он идет сам или опирается на охранника? Он может подняться на один лестничный пролет самостоятельно или вызывает лифт? И если не может – молодец, так держать, не подведи, одобряю.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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