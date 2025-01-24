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Дроны СБУ поразили один из крупнейших в России НПЗ и Рязанскую ТЭЦ

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  • 24.01.2025, 13:28
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Дроны СБУ поразили один из крупнейших в России НПЗ и Рязанскую ТЭЦ

Местные жители насчитали более 50 взрывов.

В Генштабе ВСУ также сообщили о поражении завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ этой ночью отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

По словам собеседника, этот НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Там горят минимум три резервуара. Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Местные жители фиксировали в соцсетях, что насчитали более 50 взрывов.

Кроме того дроны СБУ и ССО посетили нефтеперекачивающую станцию «Рязань» и Рязанскую ТЭЦ.

«СБУ совместно с Силами обороны продолжает вводить действенные «дроновые санкции» против предприятий российского ВПК и нефтяного сектора в российском тылу. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем», - сообщил информированный источник в СБУ.

Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что также поражен завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске.

«Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах «Тополь-М», «Булава», зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов», - заявили в Генштабе.

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