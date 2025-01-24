По стопам Рейгана 11 Телеграм-канал «Запретное мнение»

24.01.2025, 13:33

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Трамп готовится уронить мировые цены на нефть.

Дональд Трамп пригрозил уронить мировые цены на нефть, чтобы заставить Путина закончить войну с Украиной.

Об этом сам Трамп заявил в четверг в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе:

«Можно положить конец этой войне, снизив цены на нефть. Это безответственно, что до сих пор этого не сделали. Мы опустим цены на нефть, и РФ сразу прекратит войну с Украиной».

По его словам, к снижению нефтяных цен США намерены привлечь Саудовскую Аравию — обладателя крупнейших в мире запасов «черного золота», имеющего к тому же свободные мощности по ее добыче.

Сейчас Эр-Рияд качает 8,9 млн баррелей в сутки, хотя может — до 12 млн.

«Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Прямо сейчас цена высока», — сказал Трамп.

Ранее в четверг он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, и это стало первым международным звонком Трампа в президентском статусе.

В ходе переговоров, по данным пресс-службы Белого дома, новоизбранный президент США и бен Сальман обсудили «экономические амбиции» Саудовской Аравии, а также торговлю и «другие возможности».

Была достигнута договоренность об инвестициях Эр-Рияда в США на $600 млрд.

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