По стопам Рейгана

По стопам Рейгана11
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 24.01.2025, 13:33
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Трамп готовится уронить мировые цены на нефть.
Дональд Трамп пригрозил уронить мировые цены на нефть, чтобы заставить Путина закончить войну с Украиной.
Об этом сам Трамп заявил в четверг в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе:
«Можно положить конец этой войне, снизив цены на нефть. Это безответственно, что до сих пор этого не сделали. Мы опустим цены на нефть, и РФ сразу прекратит войну с Украиной».
По его словам, к снижению нефтяных цен США намерены привлечь Саудовскую Аравию — обладателя крупнейших в мире запасов «черного золота», имеющего к тому же свободные мощности по ее добыче.
Сейчас Эр-Рияд качает 8,9 млн баррелей в сутки, хотя может — до 12 млн.
«Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Прямо сейчас цена высока», — сказал Трамп.
Ранее в четверг он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, и это стало первым международным звонком Трампа в президентском статусе.
В ходе переговоров, по данным пресс-службы Белого дома, новоизбранный президент США и бен Сальман обсудили «экономические амбиции» Саудовской Аравии, а также торговлю и «другие возможности».
Была достигнута договоренность об инвестициях Эр-Рияда в США на $600 млрд.
Телеграм-канал «Запретное мнение»