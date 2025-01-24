закрыть
24 января 2025, пятница, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По стопам Рейгана

11
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 24.01.2025, 13:33
  • 1,930
По стопам Рейгана

Трамп готовится уронить мировые цены на нефть.

Дональд Трамп пригрозил уронить мировые цены на нефть, чтобы заставить Путина закончить войну с Украиной.

Об этом сам Трамп заявил в четверг в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе:

«Можно положить конец этой войне, снизив цены на нефть. Это безответственно, что до сих пор этого не сделали. Мы опустим цены на нефть, и РФ сразу прекратит войну с Украиной».

По его словам, к снижению нефтяных цен США намерены привлечь Саудовскую Аравию — обладателя крупнейших в мире запасов «черного золота», имеющего к тому же свободные мощности по ее добыче.

Сейчас Эр-Рияд качает 8,9 млн баррелей в сутки, хотя может — до 12 млн.

«Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Прямо сейчас цена высока», — сказал Трамп.

Ранее в четверг он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, и это стало первым международным звонком Трампа в президентском статусе.

В ходе переговоров, по данным пресс-службы Белого дома, новоизбранный президент США и бен Сальман обсудили «экономические амбиции» Саудовской Аравии, а также торговлю и «другие возможности».

Была достигнута договоренность об инвестициях Эр-Рияда в США на $600 млрд.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина