«Если вы смотрите это видео, то моего магазина больше нет» 4 24.01.2025, 13:42

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Владелица секонда из райцентра закрылась и обратилась к предпринимателям.

Помните девушку из Дзержинска, которая вела маленький бизнес — продавала секонд-хенд и волновалась, что магазин придется закрыть? С конца 2023 года белоруска пыталась выровнять ситуацию, казалось даже, что дела уже налаживаются. Однако накануне предпринимательница сообщила в TikTok, что магазин она закрыла, а сама ищет работу, пишет «Зеркало».

Напомним, жительница Дзержинска Лера в 2023 году открыла в своем городе магазин по продаже одежды секонд-хенд, в бизнес она вложила все свои деньги. Девушка всем занималась сама: ремонтировала торговое помещение, была кладовщиком, уборщицей, продавцом, кассиром и почтальоном (некоторые заказы она отправляла покупателям по почте). Несмотря на все усилия, продажи шли не особо бойко.

Предпринимательница тогда задумывалась о том, чтобы свернуть свой бизнес, так и не отбив затраты на его запуск.

Однако через год дела стали лучше, и магазин переехал в другое место — более просторное, с хорошей проходимостью. Параллельно хозяйка расширила ассортимент — стала продавать аксессуары для домашних животных. Девушка была активна в интернете — делала фото и видеообзоры товара.

Но 23 января бизнесвумен выложила в TikTok новый ролик, в нем она сообщила, что закрыла свой стационарный магазин.

— Если вы смотрите это видео, то моего магазина больше нет. Мы приняли такое решение, потому что поняли, что на данном этапе для нас нет смысла в офлайн-магазине. Многие из вас видят, что маркетплейсы и интернет-торговля вытесняет маленькие магазинчики, которые находятся где-то у вас в городе, — рассказала блогерша.

Лера сообщила, что окончательно бизнес она пока не сворачивает — переходит в онлайн-торговлю. Правда, она не знает, как долго будут идти такие продажи, — покажет время.

— Кто-то может сказать, что мы не справились, но я с этим не соглашусь, потому что все, что требовалось от меня, я сделала. <…> А тем, кто сейчас занимается бизнесом, я хочу сказать, что не надо никогда опускать руки. Просто надо следить за тем, как меняется мир, что происходит вокруг вас и подстраиваться.

В комментариях под роликом предпринимательница отметила, что уже около года онлайн-продажи у нее продвигаются, а вот в магазин люди не ходят. Она пояснила, что стационарная торговая точка закрывается с «не сильно большим минусом», поэтому считает, что все идет неплохо. Сейчас Лера ищет для себя новую работу в найме.

Зрители видео писали девушке поддерживающие отзывы. Кто-то из них отмечал, что недавно тоже закрыли свой бизнес, потому что заниматься им сейчас очень сложно.

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