Вице-премьер Казахстана: «Слитая» расшифровка переговоров с самолетом AZAL отличается от оригинала 3 24.01.2025, 13:47

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В расшифровке из черного ящика содержится больше информации.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал оказавшуюся в сети расшифровку черного ящика самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау, пишет Tengrinews.kz. Он отметил, что записи черных ящиков в сети отличаются от имеющегося у экспертов оригинала.

Как пояснил казахский вице-премьер, в расшифровке участвовали казахстанские, российские, азербайджанские и бразильские эксперты.

«Все имели равный доступ. Я послушал («слитую» в сеть расшифровку. — Прим. ред.). Мне кажется, что это больше переговоры наземные, переговоры с землей были. Я не слышал там переговоров членов экипажа. В черном ящике есть все переговоры, которые вели капитан, пилот и члены экипажа. Там немножко больше. Исходя из этого, я понял, что это не слив из нашей расследовательской группы», — заявил вице-премьер.

Как заверил Бозумбаев, оказавшаяся в сети запись сильно отличается от содержимого черных ящиков.

«А зачем искать источник «слива», если мы не рассматриваем его как «слив» расшифровок черных ящиков? То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, это не означает, что это истина. То, что опубликовано, там большое отличие. Поэтому ждите официальных источников», — сказал он.

По словам вице-премьера, черные ящики самолета сейчас находятся у следственной группы.

«Обломки самолета находятся в ангаре в Актау, они тоже обследованы соответствующими международными экспертами, они дадут свое заключение. Материалы расшифровки находятся у другой группы, которая расследует именно авиационное происшествие: что случилось, когда случилось, как себя экипаж вел — профессионально, непрофессионально, какие команды с земли были. Я думаю, что потом открытие этих материалов многие инсинуации развеет», — заявил Бозумбаев.

Он также сообщил, что в Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе.

Напомним, 25 декабря вблизи казахстанского города Актау рухнул пассажирский Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за «трагический инцидент». На следующий день Алиев обвинил Россию в попытке замять причину крушения самолета. Он заявил, что на подлете к Грозному воздушное судно было выведено из строя средствами радиоэлектронной борьбы, а затем обстреляно, что привело к его крушению.

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