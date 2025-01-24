Новый кроссовер Peugeot вызвал ажиотаж у водителей 24.01.2025, 13:57

Спрос на авто превзошел все ожидания.

Спрос на кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения оказался выше, чем ожидалось. За первые полгода продаж модель собрала более 100 000 заказов. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

На данный момент новый Peugeot 3008 2025 представлен на европейском рынке. Больше всего кроссовер заинтересовал автомобилистов из Франции (35 000 заказов), Великобритании (25 000) и Германии (9000).

Примечательно, что 60% приобретенных авто — в топовой комплектации GT. Доля электрических версий e-3008 составляет 22%, хотя, к примеру, в Нидерландах электрокары составляют 37% от всех заказанных 3008.

Напомним, что новый Peugeot 3008 кардинально изменился и стал купе-кроссовером. У него более выразительный дизайн, а в салоне установлен большой изогнутый экран.

Линейка Peugeot 3008 2025 — очень разнообразна. Модель выпускают с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 л. с., в 1,2-литровой 136-сильной версии с «мягкой» гибридной установкой и в 195-сильном плагин-гибридном варианте, который может проехать до 87 км на электротяге.

Электромобиль Peugeot e-3008 представлен в модификациях с передним и полным приводом мощностью от 210 до 320 сил. Запас хода кроссовера достигает 700 км.

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