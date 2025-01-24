«Страшный сон»: ГАИ показала, как запомнить сигналы регулировщика
- 24.01.2025, 14:00
Белорусы предложили свои способы.
ГАИ Беларуси опубликовала в Tik Tok видео с регулировщиком, молниеносно меняющим позиции рук. Впрочем, не все зрители согласились c тем, что это страшный сон водителя — некоторые пользователи чувствуют себя на дороге вполне уверенно. Другие же считают, что показывать позицию жезла нужно не так быстро, пишет «Телеграф».
В комментариях пользователи поделились своим опытом взамодействия с регулировщиком.
«На следующий день, как права получила, села за руль, руки трясутся, еду, и не работает светофор и стоит регулировщик. Я от страха все забыла. Он подсказал», — написала одна из пользовательниц в комментарии под видео.
«Я вообще теряюсь каждый раз. Правда, у нас такие сотрудники классные, всегда подсобят с этим вопросом, иначе я бы не сдвинулась с места, пока светофор не включили», — отметила другая.
«Проще не так быстро показывать , может тогда вас понимать начнут», — высказался один из пользователей.
«Страшный сон не каждого водителя. Я свободно понимаю и выполняю», — заметил другой.
Не обошлось и без юмора. Один из пользователей написал: «Страшный сон — это когда ты тонированный без прав едешь, а там ГАИ стоит».
Тем временем, в Телеграм-канале ГАИ Витебщины рассказали, как рассказали, как легко понять и запомнить сигналы регулировщика:
Регулировщик поднял руку вверх:
такой сигнал регулировщика говорит о том, что движение любого транспорта и пешеходов запрещено.
Руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены:
в этом случае имеет значение положение корпуса регулировщика. Если к водителю обращена спина или грудь, то данный сигнал регулировщика запрещает движение. Если же регулировщик стоит к вам боком, то такой сигнал разрешает вам движение прямо или направо. Этот же сигнал регулировщика позволяет пешеходам переходить дорогу.
Регулировщик вытянул вперед правую руку:
и снова имеет значение положение корпуса. Если вы видите грудь регулировщика, то можете проезжать направо. Другие направления движения запрещены.
@gai_belarus Учите ПДД и спите спокойно! #правиладорожногодвижения #милициябеларуси #трэнды #гаибеларусь #дпсбеларусь #стрела #праванавождение #раздватри #приколы ♬ оригинальный звук - ГАИ Беларуси