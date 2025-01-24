Китай отказался выгружать оборудование для крупнейшего российского СПГ-проекта 24.01.2025, 14:06

Американские санкции фактически похоронили проект «Арктик СПГ 2».

Американские санкции, призванные сократить получение Россией валютной выручки от экспорта углеводородов, фактически похоронили проект «Арктик СПГ 2». По крайней мере, он теперь не будет реализован в полном объеме: оборудование, без которого нельзя построить третью производственную линию, вернулось в Китай.

Китайский производитель установок для сжижения газа Wison New Energies в марте 2024 г. отправил два выпущенных им агрегата для третьей очереди «Арктик СПГ 2». Десять месяцев спустя их выгрузили не в центре по строительству крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка» в Белокаменке Мурманской области, а в китайском порту Донцзао Ган к северу от Шанхая. Данные транспондера и спутниковые снимки свидетельствуют, что перевозившее установки (каждая весом более 12 000 тонн) судно Wei Xiao Tian Shi зашло в порт 19 января, после чего состоялась разгрузка, пишет специализированное издание gCaptain.

Пока судно направлялось в Белокаменку, США ввели дополнительные санкции за сотрудничество с «Арктик СПГ 2», борьбу с которым они изначально начали в конце 2023 г. Поэтому в июле Wei Xiao Tian Shi развернулось у берегов Великобритании и отправилось в обратный путь. Последние пять месяцев оно дрейфовало в китайских водах, сообщает gCaptain.

«Новатэк» надеялся начать экспорт газа с проекта в начале 2024 г., однако спустя год этого так и не произошло. Строительство третьей линии в конце лета решили отложить и перенести срок ее ввода в эксплуатацию с 2026-го на 2028 год. Конструкции, которые уже начали собирать и которые бесполезны без китайских установок, остались в Белокаменке. Сам же ЦСКМС, единственное предприятие такого рода в России, где на пике строительства трудилось около 19 000 работников, в ноябре прекратил работу и, по всей видимости, был законсервирован.

Wison New Energies, правда, в октябре 2024 г. тремя судами доставила две других своих установки для второй производственной линии «Арктик СПГ 2». В отличие от Wei Xiao Tian Shi, которое шло из Китая в обход Африки, эти корабли прошли по Северному морскому пути в сопровождении ледокола «Сибирь», сообщал gCaptain. В разговоре с изданием аналитики удивлялись, почему Wison New Energies, работающая в том числе с западными компаниями, решилась нарушить санкции; возможно, предполагали они, этого от нее потребовали китайские власти. В январе 2025 г. США ввели санкции против верфи Wison в Чжоушане, откуда были отправлены установки и где осталось еще несколько построенных для «Арктик СПГ 2» агрегатов.

Несмотря на то, что вторая очередь проекта получила китайские установки, наладить работу она так и не смогла. Более того, на первой линии в октябре прекратилось сжижение газа, а весь проект в целом в ноябре вообще почти полностью остановил его добычу.

По замыслу, «Арктик СПГ 2» должен производить 19,8 млн тонн СПГ в год; каждая из трех запланированных производственных линий должна выдавать по 6,6 млн тонн. Ввод проекта в эксплуатацию был важной частью плана Путина по увеличению годового производства СПГ в России более чем втрое до 100 млн тонн к 2030 г. То есть «Арктик СПГ 2» должен был обеспечивать примерно пятую его часть.

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