Украинские десантники обратили в металлолом целые колонны РФ в Курской области 24.01.2025, 14:12

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Огненный «армагеддон» показали на видео.

Украинские десантники в Курской области уничтожают российскую технику. Защитники превращают целые колонны в металлолом.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

На видео зафиксирована работа подразделений 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ. Как отмечают военные, после поражения очередная колонна вражеской техники превратилась в металлолом.

На кадрах можно заметить, что десантники подбили несколько единиц техники. После поражения бронированная техника врага вспыхнула.

Экипаж оккупантов пытался покинуть уничтоженную технику и спрятаться поблизости.

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