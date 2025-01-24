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«Лукашенко — пятое колесо»

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  • 24.01.2025, 14:20
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«Лукашенко — пятое колесо»
Сергей Чалый

Как диктатор стал «поздним Брежневым».

В свежем выпуске на канале БРЦ аналитик Сергей Чалый рассуждает о том, почему членов правительства не пугают слова Лукашенко.

Система работает автономно, утверждает Чалый. И в ней нет уже места тому, кто ее создал:

— Лукашенко в этой системе мало того, что не нужен. Это ситуация, в которой видно, что он в ней — пятое колесо. Строго говоря, можно уже обойтись без этих стендапов и прочего.

В подтверждение этой мысли эксперт приводит недавнее посещение Лукашенко минского городского технопарка: «Это просто экскурсия для пенсионера».

Особое внимание Чалый обратил на слова Лукашенко, сказанные на одном из последних совещаний с правительством: «Экономия, экономия, экономия». По его словам, это очень важный симптом, отсылающий нас в эпоху позднего Брежнева с его лозунгом «Экономика должна быть экономной»:

— Это XXVI съезд КПСС. Потом будет уже Горбачев, ускорение, потом перестройка. Последняя, считай, кризисная пятилетка. Это тоже важная штука.

Экономист объясняет, что это был лозунг эпохи исчерпания экономики экстенсивного роста: две предыдущие пятилетки ознаменовались открытием и разработкой новых месторождений газа, которые сопровождались «опережающим ростом капиталовложений с уменьшающейся отдачей».

— Это лозунг, после которого советская экономика официально входит в стадию застоя, который являлся результатом предыдущих экономических моделей развития. И, кстати говоря, горбачевский XXVI съезд сводился к тому, что нужно переходить к интенсивному развитию, — напоминает Чалый.

И приводит еще одну характерную параллель: в начале 80-х советские власти заговорили о необходимости перехода от количества к качеству. Вот вам и пятилетка качества.

Кроме того, тогда же встал вопрос о дряхлости не одной только экономики — вскоре советские граждане стали свидетелями впечатляющей «гонки на лафетах».

— Это нарочно не придумаешь. Ровно по тем же причинам, ровно в такой же ситуации, когда экстенсивный рост закончился, потери на трение становятся уже слишком велики, появляются вот эти идеи о том, что «экономика должна быть экономной», — резюмирует Сергей Чалый.

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