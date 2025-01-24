Путина будут давить с двух сторон Иван Яковина

24.01.2025, 14:27

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Схема вполне рабочая.

Выступая на форуме Давосе Трамп, в общем, обозначил свой план завершения войны.

По его словам, Украина уже готова заключить сделку. Теперь надо убедить в этом Россию.

Путина будут направлять к этому решению с двух сторон:

1. Существенное сокращение цен на нефть. К этому Трамп подключит своих друзей-саудитов, которые инвестируют в расширение нефтедобычи триллион долларов.

2. Усиление давление на Путина со стороны Китая. Трамп сказал, что надеется на помощь Си. Китайская экономика держится на соплях, введение американских пошлин может еще разрушить, поэтому Си Трампу не откажет.

В принципе, схема рабочая. Если оставить РФ без денег от продажи нефти и без импорта из Китая, продолжать войну против Украины Путин не сможет физически — Россия моментально разорится.

Но я бы посоветовал Трампу задействовать еще один элемент давления на РФ — чисто военный. Сказать, что если Путин не хочет мира, то получит усиление войны в виде новых поставок дальнобойного оружия в Украину. Реализация этой угрозы очень пугает Кремль, поэтому можно было бы ожидать смягчения его позиции по украинскому вопросу.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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