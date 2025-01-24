«Хунта точно также потеряет остатки внешней поддержки» 1 24.01.2025, 15:07

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Режим бросит даже Кремль.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на визит главы МИД Беларуси Максима Рыженкова в Сирию, где сменился режим.

— Еще в декабре 2024 года это ведомство выдало пламенный текст в поддержку Башара Асада и жесточайше осудило террористов, посягающих на брата. Однако в январе 2025 целый министр уже дарит тому самому «террористу» сертификат на 50 автобусов (детали этого жеста еще предстоит раскопать, хунта никому ничего не дарит принципиально).

Про брата Асада уже не вспоминают. Впрочем, этот брат не первый, который познал на себе «жэстачайшую прынцыпиальнсть». Аналогично быстро забыли и не помогли брату Муаммару. И это тоже не первый и не последний пример.

Однако помимо особенностей принципиальной внешней политики обращает на себя еще один момент.

При изменениях в стране хунта точно также потеряет остатки внешней поддержки. А вчерашние братья, коих и так осталось пересчитать на пальцах одной руки, очень быстро установят связи с новыми властями. Даже Кремль. Спросите у кыргызов, если не верите.

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