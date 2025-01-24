Британская разведка назвала число ликвидированных под Курском северокорейских солдат 1 24.01.2025, 15:11

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Потери КНДР впечатляют.

К середине января 2025 года силы КНДР потеряли 4000 человек в наступательных боевых операциях против украинских сил в Курской области. Из них примерно четверть были убиты в бою.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, общие потери составляют более трети из примерно 11 000 человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период времени почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.

«Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Российские и КНДР силы почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, осенью прошлого года Северная Корея отправила около 11 тысяч солдат на помощь войскам Москвы в Курской области на юге России, где ВСУ захватили территорию после неожиданной операции прошлым летом.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал The New York Times, что КНДР направит на фронт новых солдат, а подкрепление ожидается «в течение следующих двух месяцев».

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