Дроны поразили авиационный завод в Воронежской области РФ
- 24.01.2025, 15:19
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Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
Россияне завили, что дронами был атакован авиационный ремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области. Завод был поврежден.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Как пишет издание, в ночь на 24 января дроны атаковали 711 авиационный ремонтный завод на улице Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. В результате якобы падения обломков была повреждена крыша одного из цехов и котельная. Пострадавших нет. Также в жилых домах недалеко от завода выбиты окна.
Также были опубликованы последствия обстрела. По словам губернатора региона, обломки сбитого дрона незначительно повредили частный дом и теплицу. Геоданные свидетельствуют о том, что они расположены на улице Чкалова рядом с заводом.
Известно, что 711 авиационный ремонтный завод занимается ремонтом вооружения и военной техники для ВВС РФ. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Дни из СМИ свидетельствуют, что завод занимается ремонтом управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», наземных средств связи и систем радиотехнического обеспечения полетов.
«В настоящее время завод является единственным в России предприятием, осуществляющим ремонт всей номенклатуры ракет, состоящих на вооружении фронтовой авиации, а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов», - писали местные СМИ.