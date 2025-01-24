В Витебске пешеход прямо перед ГАИ пересек шестиполосную улицу вне перехода 2 24.01.2025, 15:32

1,330

иллюстративное фото

Что было дальше?

Как сообщили в ГАИ Витебской области, в интернете появилось видео, на котором запечатлен пешеход, пересекающий оживленную улицу областного центра вне пешеходного перехода.

На кадрах видно, как в этот же момент там проезжал экипаж ДПС.

Как позже выяснилось, пешеход, являющийся местным жителем, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ГАИ заявили, что нарушителя привлекли к административной ответственности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com