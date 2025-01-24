В Витебске пешеход прямо перед ГАИ пересек шестиполосную улицу вне перехода

В Витебске пешеход прямо перед ГАИ пересек шестиполосную улицу вне перехода2
- 24.01.2025, 15:32
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Что было дальше?
Как сообщили в ГАИ Витебской области, в интернете появилось видео, на котором запечатлен пешеход, пересекающий оживленную улицу областного центра вне пешеходного перехода.
На кадрах видно, как в этот же момент там проезжал экипаж ДПС.
Как позже выяснилось, пешеход, являющийся местным жителем, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ГАИ заявили, что нарушителя привлекли к административной ответственности.