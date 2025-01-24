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Мазут из российских танкеров добрался до берегов Одесской области

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  • 24.01.2025, 15:34
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Мазут из российских танкеров добрался до берегов Одесской области

Фотофакт.

Сегодня, 24 января, на пляжах в Одесской области обнаружили первые признаки загрязнения российским мазутом с танкеров.

Пятна мазута нашли в нескольких десятках метров от береговой линии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Тузлівські лимани» Иван Русев.

Он отметил, что пятна мазута обнаружили на песчаной пересыпи в рекреационной зоне «Катранка» возле Дунайского биосферного заповедника в Белгород-Днестровском районе.

«Последствия таких экологических катастроф не имеют границ. Тысячи тонн мазута, попавших в море, вызовут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия», - подчеркнул ученый.

Русев сообщил, что сейчас команда нацпарка проводит обследование различных участков пересыпи и будет информировать о масштабах загрязнения.

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