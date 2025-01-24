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Второй блок БелАЭС включили в работу

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  • 24.01.2025, 15:36
Второй блок БелАЭС включили в работу

Он простаивал более месяца.

Энергоблок № 2 Белорусской АЭС включён в работу. Он был выведен эксплуатации более месяца. 

На втором энергоблоке Белорусской АЭС закончен комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем. После подтверждения всех параметров безопасности, блок включён работу, пишет телеграм-канал БелАЭС.

Как ранее сообщалось, второй энергоблок Белорусской АЭС был временно отключили от сети из-за срабатывания одного из датчиков энергетики. Об этом стало известно 19 декабря 2024 года.

Когда блок был отключен, не сообщалось. Но в Минэнерго подчеркивали, что эти работы «не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования».

Два блока АЭС могут вырабатывать около 40% потребляемой в Беларуси электроэнергии. 

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